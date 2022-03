Samahara Lobatón comete lapsus en redes: “Soy humano no robot”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La hija de Melissa Klug se equivocó terriblemente al escribir una palabra en sus redes sociales y los usuarios no dudaron en criticarla por aquel error.

Samahara Lobatón está siempre presente en sus redes sociales, ella trata de balancear su labor de madre con sus seguidores para mantenerse activa. Sin embargo, parece que el ajetreo le pasó factura a la hija de Melissa Klug y cometió un error en una de sus historias de Instagram.

A través de la red social mencionada, Samahara decidió interactuar con sus seguidores aprovechando que tenía que alistar las cosas de Xianna para el nido. La mayoría de preguntas estaba relacionada a la hija de Samahara y una le preguntó por la salud de la pequeña.

“¿Sam cómo sabes si Xixi no tiene anemia?”, le preguntaron a Samahara. “Le hacemos análisis completos cada 6 meses como se debe. De “emoglibina” tiene 41.3”, respondió la hija de Melissa Klug.

Samahara confundió la escritura de la palabra “hemoglobina” y los cibernautas no dudaron en hacérselo saber. Por lo que luego de algunas horas, la hija de Melissa Klug decidió hacer la corrección respectiva al mismo tiempo que le respondió a todos sus haters.

“Hemoglobina. Amigas escribí rápido, otras veces el auto corrector. Soy humano no robot”, escribió Samahara en otra de sus historias de Instagram.

Mire también: André Carrillo y su mensaje tras quedar fuera de las Eliminatorias: “Volveré más fuerte”

Las engreídas de Melissa Klug, Melissa Lobatón y Gianella Marquina pasaron un grave y tenso momento al haberse intoxicado con un pie de piña lo que casi provoca que se le cierren por completo la garganta.

«Ayer mi hermanita Gianella me dio un pie de piña y casi me mata, literalmente me intoxiqué, pero nunca me había intoxicado en 20 años y no sabía realmente lo que me pasaba”, dijo la joven madre.

Además, contó que al llegar a la clínica no podía explicar lo que le pasaba por la hinchazón de su cara por lo que de inmediato los doctores tuvieron que actuar para evitar que la influencer se encontrara en riesgo.

Por otro lado, reveló que su madre intentó ayudarla con medicamentos pero solo la empeoró por lo que decidió acudir de emergencia a la clínica.

«Me dio dexametasona porque de verdad me sentía con el pecho bien cerrado y pasó 10 minutos más y sentía una presión horrible en la garganta, me vi en el espejo y estaba toda roja como un tomate, llena de sarpullido en toda la cara, el cuerpo, me picaba la cabeza, me picaba todo”, señaló Lobatón.

“Estaba toda roja, todo mi cuerpo estaba lleno de brotes y me atendieron en 5 minutos, literalmente eran cuatro enfermeras y dos doctores atendiéndome”, recordó Samahara quien reveló que le pusieron varias medicinas y oxígeno.

Además: “Es súper angustiante, solo queda esperar”, Lesly Castillo revela enfermedad de su hija