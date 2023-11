Samahara Lobatón desmiente pelea en la calle con Bryan Torres: «No hubo agresión, está sacado de contexto»

En el programa «América Hoy», Samahara Lobatón rompió su silencio y aclaró los eventos donde fue captada en una pelea con Bryan Torres en plena calle. La escena difundida por «Amor y Fuego» mostró a Bryan mordiéndola en el brazo y dándole una patada para recuperar su teléfono. Sin embargo, Samahara dijo que las cosas no sucedieron así. Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

La influencer Samahara Lobatón desmintió rotundamente un video que la mostraba en una pelea callejera con su pareja, Bryan Torres. Esto ocurrió en el programa «América Hoy», tras la difusión de un clip donde se veía a Bryan mordiéndola en el brazo y forcejeando por su teléfono.

Según la hija de Melissa Klug el único error es que los grabaron. «Lo que me ha pasado a mí es que yo me peleé en una calle donde ya me estaban grabando y ya me estaban siguiendo, pero yo me peleo en mis cuatro paredes y después se acabó», dijo.

Sin embargo, Samahara afirmó que el video fue malinterpretado y fuera de lugar: «Lo qué pasó ese día solo lo sabemos él y yo. Y más allá de lo que ustedes puedan ver u opinar hay un contexto más allá… No solamente es lo que se ve, hay un contexto detrás».

Janet Barboza, conductora del programa, le pidió que no minimizara la violencia. Samahara respondió fuerte, rechazando todo tipo de violencia, sea de hombre o mujer: «Nadie lo está normalizando porque no hubo ningún tipo de agresión. Ese video está recontra sacado de contexto. O sea lo digo por el programa del cual viene, desde lo que estaban haciendo. Es totalmente distinto».

Samahara defiende la crianza de su hija

En su participación en «América Hoy», Janet Barboza no se limitó y mencionó la crianza de la hija de Samahara, haciendo referencia a la foto reciente de Bryan Torres con la niña, a pesar de la reciente pelea pública.

Samahara respondió tajante, asegurando que su hija está bien cuidada y criada. Enfatizó: «Eso no tiene nada que ver con cómo crio a mi hija. Mi hija es una princesa y está superbién criada, los psicólogos que la escuchan me dicen: ‘Se nota el esfuerzo que pones en tu hija de tres años para que hable de la manera en que ella se expresa'».

La joven influencer reveló detalles sobre la pelea con Bryan, alegando que su intención fue evitar que su hija escuchara cualquier discusión.

Explicó: «Mi hija estaba en el colegio, ni si quiera estaba ahí. No queríamos que nadie escuchara en nuestra casa es que salimos, eso fue a cuatro cuadras de mi casa. Evitas que tu hija escuche como te peleas saliendo de tu casa porque tus hijos no tienen que escuchar como tú te peleas».

A pesar de la controversia, Samahara Lobatón se mantuvo firme en su declaración, desmintiendo rotundamente cualquier tipo de agresión.