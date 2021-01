Samahara Lobatón es captada junto a Youna tras la agresión sufrida

Compartir Facebook

La pareja conformada por Samahara Lobatón y el barbero Youna fue captada junta a las afueras de su departamento, después del episodio oscuro que vivieron al golpearse mutuamente y terminar en la comisaria.

Según un programa de espectáculos, la hija de Melissa Klug subió hacia su hogar para entregarle algunas pertenencias de la pequeña Xianna como coches y mecedoras. Al parecer, el barbero se habría mudado después de la agresión.

En las imágenes se muestra que Youna va hacia la puerta del departamento para conversar con Samahara Lobatón. Sin embargo, minutos después, sale molesto y se dirige hacia su vehículo. La reciente madre lleva las cosas de su bebé para colocarlas dentro del carro. En ningún momento, su pareja le ayuda a cargar.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug había reapareció en redes sociales colocando un mensaje acerca de lo ocurrido. Samahara acepta que se equivocó, pero que ha aprendido de sus errores.

“Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna. (…) Crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído, pero se que he ganado sabiduría. Gracias Dios y Universo porque conspiraron para darme lo más bello de mi vida”, indicó la hija de Melissa Klug.

