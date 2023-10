¿En la dulce espera? Samahara Lobatón estaría embarazada de Bryan Torres

Samahara Lobatón nuevamente acapara la atención de los medios de comunicación al especularse que estaría esperando un bebé de Bryan Torres.

Cómo se sabe la influencer fue captada protagonizando una bochornosa pelea en la calle con Bryan Torres dónde se incluyeron las patadas y manotazos de parte de ambos.

¿Embarazada?

Rodrigo González fue quien en su programa de «Amor y Fuego» deslizó la posibilidad de que Samahara Lobatón se encuentre esperando un segundo hijo pero esta vez con Bryan Torres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Samahara Lobaton Klug (@sam_lobaton_klug)

Es así que el conductor quien logró comunicarse con Youna, expareja de Samahara y padre de su hija opinó al respecto para aclarar o desmentir esta noticia.

«No sé la verdad si Samahara está o no embarazada, es un tema que, si lo está o no, saldrá a aclararlo, rumores hay bastantes, yo no estoy al tanto de su vida ni del estado en el que está ella, no me compete a mí aclararlo», dijo inicialmente.

Mira también: “Lo que se hereda no se hurta” Renato Rossini jr. luce su galantería con Fiorella Cayo

Incluso aseguró que no había escuchado este rumor por lo que no sabría con exactitud si es verdad o no ya que no habla con Samahara.

Todo esto a raíz de una publicación de la influencer dónde se luce con un polo ancho evidenciando que podría estar ocultando su pancita.

Samahara y Bryan enfrentados

Las cámaras de «Amor y Fuego» grabaron cómo Samahara persiguió a Bryan en pleno día, tratando de quitarle el teléfono. ¡Pero la cosa se puso brava! Bryan la alejó con una patada y luego intentó subirse a su coche, pero Samahara no se quedó atrás y se sentó en el asiento del conductor, tratando de detenerlo.

Finalmente, la pelea se calmó cuando Samahara le arrebató el celular a Bryan, aunque no sabemos de quién era. La cosa fue tan intensa que la joven famosa terminó caminando descalza por la vereda, y nadie entendía lo que estaba pasando.

El asunto ha dejado a todos en shock, ya que Samahara y Bryan habían estado mostrando su amor en las redes sociales y hasta anunciaron que se mudarían juntos.

Mira también: ¡Los ‘atractivos’ Hurtado! Conoce la increíble fortuna de Paolo Hurtado: propiedades, autos y más

Debido a esta polémica, el padre de su hija, Youna ha afirmado para el programa de ‘Amor y Fuego’ que está evaluando regresar al Perú para salvaguardar el bienestar de su hija.

Pues considera que Samahara no está protegiendo a su hija de su vida amorosa ya que en las imágenes se logra ver que la menor se encontraba con la influencer ya que minutos después de la pelea se ve a Samahara recogiendo a su hija como sin nada.