Samahara Lobatón fue internada en una clínica y Bryan Torres la acompañó. ¿Qué pasó?

Samahara Lobatón está dando de qué hablar nuevamente, pero esta vez por motivos de salud. La influencer fue hospitalizada, y lo más curioso es que su actual pareja, Bryan Torres, estuvo allí a su lado.

Samahara Lobatón fue internada en una clínica

Rodrigo González, el popular Peluchín, lanzó la primicia en su programa «Amor y Fuego»: «Samahara ha sido internada en una clínica local. ¿Quién está por ahí? Bryan. ¿Qué es lo que ha podido pasar? En breve en tu pantalla». Y así comenzó el misterio del día.

Recordemos que no hace mucho, Peluchín contó que Samahara podría estar embarazada de Bryan Torres. ¿Será este el motivo detrás de su ingreso al hospital? La intriga nos tenía a todos pegados al asiento.

Mira también: “Peluchín” lanzó duras críticas contra “América Hoy” por baja sintonía: “Se cae la audiencia”

Peluchín recordó sus predicciones pasadas sobre embarazos y dejó el aire lleno de preguntas: «Cada vez que yo he dicho que alguien ha estado embarazada, lo ha estado. No me voy a arriesgar a decir algo así si no tengo una fuente muy cercana. Yo cuento lo que sé, lo que me dicen, pero los únicos autorizados de soltar datos son los protagonistas».

¿Por qué estuvo Samahara Lobatón en la clínica?

Esta mañana, Samahara Lobatón fue internada en una clínica de emergencias. El reportero de «Amor y Fuego» preguntó a Bryan Torres: «Esta difícil la situación porque la has traído a la clínica de emergencia. ¿Cómo está su salud de ella? ¿Está complicada o está estable?».

«Tú mismo lo estás diciendo. Estamos en emergencia, hermano», respondió Bryan Torres de manera cortante. Horas después del incidente, Samahara Lobatón salió de la clínica. Esto ocurrió una hora después de que Peluchín anunciara la noticia en «Amor y Fuego».

Mira también: ¡La deja sin piso! Youna publica las pruebas que desmienten versión de Samahara donde confirma que no deja ver a su hija

Entonces, se difundieron imágenes de la influencer abandonando dicho establecimiento. Las cámaras del programa de espectáculos la abordaron, pero no brindó declaraciones. Le preguntaron si estaba bien o estable, pero se quedó callada.

En las imágenes, se aprecia que ella oculta su rostro con la capucha de su abrigo y abandona el lugar a bordo de un auto. Bryan Torres se encontraba dentro del vehículo.

La incertidumbre está en su punto más alto. ¿Samahara Lobatón estará embarazada? ¿Samahara estará enferma o tuvo alguna lesión? Estaremos atentos y compartiremos cualquier actualización.