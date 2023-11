Samahara Lobatón inicia demanda de alimentos contra Youna por su hija. ¿Cuánto pide la influencer?

¡Bombazo en el mundo de la farándula! Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, no se queda atrás en la arena legal. Ella ha decidido ir con todo contra su expareja, Youna, con una demanda por la hija de ambos. Ella le pide una cuantiosa cantidad de dinero. Aquí te contamos los detalles.

¿Cuánto dinero pide Samahara Lobatón en demanda?

Según el chisme más reciente de «Amor y Fuego», la influencer ha iniciado una nueva batalla contra el barbero por nada más y nada menos que la pensión alimenticia de su pequeña hija. ¿La cifra que está exigiendo? ¡Agárrate bien! Nada más y nada menos que 4500 soles.

¡Pero eso no es todo! Samahara con la ayuda de su abogado Wilmer Arica, también le está pidiendo a la Sunat que le entregue el informe de los ingresos reales de Youna. ¡Quiere saber exactamente cuánto dinero está ganando el barbero!

Y hablando de declaraciones explosivas, el programa de Rodrigo González recogió unas declaraciones a Youna. ¿Qué dijo el barbero? Pues, según él, Samahara le pidió en una conciliación la nada despreciable cifra de 450 dólares, pero él se negó y solo le pasa 1300 soles. ¡La cosa está que arde!

Pero esta historia no termina ahí. Samahara Lobatón, en su papel de guerrera, ha decidido llevar este conflicto a otro nivel. Ella y su abogado han presentado una demanda formal contra Youna por pensión de alimentos. ¡Es guerra declarada en el mundo de la farándula!

¿Por qué Samahara Lobatón y Youna terminaron?

Samahara Lobatón confesó que terminó con Youna porque ya no lo amaba. Sin embargo, el barbero asegura que la influencer le fue infiel. Tras anunciar su separación la expareja ha estado en dimes y diretes, ya que ambos han mostrado los fuertes mensajes que han intercambiado.

«Él se dedicó a desgastar mi relación. Yo, lo amaba como no tienen idea, quería luchar por él y por mi hija, deje todo acá por él, no lo valoró y no supo ser un hombre», expresó Samahara Lobatón.

Además, el enfrentamiento entre Samahara y Youna no es nuevo, recordemos que hace unas semanas Samahara y su pareja Bryan Torres protagonizaron una pelea pública y Youna comentó sobre la seguridad de su hija.

Días después Samahara asistió a «America Hoy» negó que haya habido agresión en la pelea con Bryan Torres y que las imágenes estaban «sacadas de contexto». Además, dentro de todas las cosas que dijo, comentó su antigua relación con Youna y la tildó de «tóxica». Y contó que intentaron arreglarlo con terapia, pero no funcionó.

Ahora, parece que la hija de Melissa Klug ha decidido llevar las cosas a la vía legal. ¿Cómo reaccionará Youna ante esta nueva demanda? ¿Lograrán resolver sus diferencias en el juzgado o se desatará una batalla legal sin precedentes? ¡Estaremos atentos a cada detalle!