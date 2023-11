«Me veo en la obligación de tomar acciones legales», Samahara Lobatón le responde a Youna tras sus últimas declaraciones

Samahara Lobatón no se quedó callada tras la reciente entrevista de Youna en el programa de Magaly TV la Firme pues hablo fuerte y claro sobre la influencer y su pareja.

Sin embargo, a Samahara parece no haberle gustado para nada las palabras de su expareja por lo que emitió un comunicado en sus redes sociales hacia el barbero.

De nunca acabar

El día de ayer en la última edición del programa de Magaly Medina, Youna fue entrevistado por las recientes declaraciones de Bryan Torres quien aseguró que tenía una buena relación con Youna.

Es por ello que el barbero dejo en claro que sí bien es cierto si tuvieron las vídeo llamadas que el cantante afirmó, solo una vez logró ver a su hija.

Además, tildó a Samahara de no saber cómo criar a su hija por todos los escándalos cometidos los últimos meses.

Es así que Samahara no se calló más y afirmó que tomaría cartas en el asunto debido a las declaraciones del padre de su hija.

«En relación a las recientes publicaciones el padre de mi hija en su Instagram con expresiones ofensivas migrantes humillantes en contra de mi persona», dijo inicialmente.

Incluso recalcó las declaraciones que brindan el programa de la popular «Urraca».

«En el programa de televisión Magaly TV donde firma públicamente que soy una mala madre y que ignoro cómo crear una hija (…) me veo en la obligación de tomar acciones legales», acotó.

Asimismo, Samahara recalcó que no va a ventilar más su vida privada en canales de televisión como lo venía haciendo en el pasado por respeto al bienestar de su hija.

«Genera un impacto negativo en la opinión pública de nuestro rol como padres exponiendo nuestra menor hija», dijo.

Aclaro que son ellos quienes deciden exponer su vida personal en medios de comunicación y le pidió respeto hacia su persona por ser la madre de su hija.

«Los medios de comunicación nos pueden buscar, pero es nuestra decisión si aceptamos o no la invitación. Lo invito a que reflexione», finalizó.

¿Qué dijo Youna?

Samahara Lobatón compartió una foto del proyecto escolar de su hija, donde la misma presenta a su familia y aparece solo el nombre de la madre (Samahara Lobatón) y una imagen en donde aparece la pequeña, Samahara y Bryan Torres, actual pareja de la hija de Melissa Klug. Con esa foto Bryan aparece como la «familia» de la pequeña.

El lío se desató cuando Youna, usando su Instagram, soltó toda su rabia. «Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño», colocó como descripción de la foto que compartió.

Youna prosiguió colocando más historias, quejándose del hecho: «Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago». Parece que la guerra está declarada.

Youna no se guardó nada y le lanzó a Samahara Lobatón acusaciones fuertes, llamándola ignorante y cuestionando su calidad como mamá. «Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que intentan borrar mi existencia de la vida de mi hija (…). ¿Buena madre? Nada te hace ser buena madre y tu hija se dará cuenta de todo».