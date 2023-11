Samahara Lobatón niega haber recibido ‘propinita’ de Jefferson Farfán o de su madre: «De nadie»

Samahara Lobatón llegó a «América hoy» para hablar sobre su independencia como madre y pese a que ‘Giselo’ le dijo que llegó a recibir dinero de Jeffersón Farfán o Melissa Klug, la conocida influencer peruana dejó en claro que no ha obtenido algo económico de nadie, ni de Farfán, ni de su madre. ¿Pero qué dijo exactamente? Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

Como se recuerda la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se independizó desde muy joven, según la influencer fue gracias a su madre debido a que dese que eran adolescentes les enseñó ganarse el dinero por si solas.

«Yo vivo sola desde que tengo 17 años, yo me pagaba la universidad con lo que trabajaba en Combate, yo me pagaba mis propias cosas», narró.

Samahara contó que desde que decidió vivir a los 17 años sola, ella ha sido la que se ha encargado de sostenerse a sí misma, «económicamente mis papás me dijeron: ‘Tú te quisiste ir, bueno ahora tú tienes que estar económicamente para ti'». Las confesiones de Samahara Lobatón sorprendieron a los conductores de «América Hoy2 por contar como logró estar donde se encuentra ahora.

Uno de los conductores, Giselo, no dudó en dar una intervención: «Pero también recibió su propinita de Farfán». Ante ello la influencer no dudó en arremeter contra él, «Oe mira, ni de Jefferson, ni de mi mamá, ni de nadie».

Samahara afirmó que ella decidió vivir sola a los 17 años y desde entonces se ha mantenido por sus propios medios. Aclaró que desde muy joven se valió por sí misma y desmintió los rumores que apuntaban a Jefferson Farfán como proveedor económico para las hijas de Melissa Klug.

Samahara niega agresión de Bryan Torres

La influencer Samahara Lobatón desmintió rotundamente un video que la mostraba en una pelea callejera con su pareja, Bryan Torres. Esto lo dijo luego de la difusión de un clip donde se veía a Bryan mordiéndola en el brazo y forcejeando por su teléfono.

Según la hija de Melissa Klug el único error es que los grabaron. «Lo que me ha pasado a mí es que yo me peleé en una calle donde ya me estaban grabando y ya me estaban siguiendo, pero yo me peleo en mis cuatro paredes y después se acabó», dijo.

Sin embargo, Samahara afirmó que el video fue malinterpretado y fuera de lugar: «Lo qué pasó ese día solo lo sabemos él y yo. Y más allá de lo que ustedes puedan ver u opinar hay un contexto más allá… No solamente es lo que se ve, hay un contexto detrás».

Janet Barboza, conductora del programa, le pidió que no minimizara la violencia. Samahara respondió fuerte, rechazando todo tipo de violencia, sea de hombre o mujer: «Nadie lo está normalizando porque no hubo ningún tipo de agresión. Ese video está recontra sacado de contexto. O sea lo digo por el programa del cual viene, desde lo que estaban haciendo. Es totalmente distinto».

En medio del debate, Samahara aclaró con determinación que su posición actual es fruto de su propio esfuerzo y trabajo.