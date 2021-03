Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, dejó en claro que desde que nació su pequeña Xianna de apenas 5 mesesitos, no deja que nadie le diga cómo criar a su hija, ni siquiera su propia madre.

En sus stories, Samahara escribió que: «No dejo que absolutamente nadie se meta en cómo crío a mi hija (solo su papá) el resto sabe mi opinión, ni mi mamá se mete, se van a meter otras personas. Yo solo me río».

«Xianna duerme toda la noche, su papá la baña y le da su biberón y yo la hago dormir. Ser papás es un equipo por más que no sean pareja, aún son padres», agregó poco después.

Mira también: ¡De lujo! Paula Manzanal muestra depa de ‘en sueño’ que heredará su hijito

¿QUIERE TENER OTRO BEBÉ?

Poco después de que su bebé Xianna cumpliera 5 mesesitos de nacida, una de las preguntas que más le han hecho sus seguidores a Samahara Lobatón es si es que está pensando en darle un hermanito o hermanita a la bebé y la respuesta sorprendió a más de uno.

A través de sus stories, la hija de Melissa Klug dejó ver que quiere disfrutar de su primogénita y no quisiera más niños. Sin embargo, dijo no estar escupiendo al cielo porque ya le cayó.

“No. Tengo buenos motivos por el cual no quiero más hijos, pero no escupas al cielo. No quiero que otra vez me caiga en la cara”, subrayó.

Mira también: Jorge Benavides descarta acoso hacia “La Chuecona”: “No existió”