Samahara Lobatón no quiere a su bebita cerca de la TV: “intentaré que no lo haga”

Evitando lo malo. Samahara Lobatón Klug una de las hijas más conocidas de Melissa Klug, sigue dando que hablar. La madre primeriza recientemente confirmó que no mostrará la cara de su pequeña y además que no la desea cerca de la TV.

Ni al caso con los ‘haters’

Respondiendo en redes, Samahara contestó que seguiré firme con su decisión de no mostrar a su pequeña, según dijo no la quiere exponer al medio.

“Es una bebé y la gente siempre tiene maldad o veneno que dar, no quiero exponer a mi hija”, respondió la engreída de Melissa Klug a una seguidora que le increpaba por no mostrar la cara de su hija.

Nada que ver con la tv

Samahara también ha decidido que su bebé no vea dibujos animados o programas de televisión.

“Cuando (yo) veo tele le llama la atención, pero ella no ve tele ni dibujos, no produce nada bueno en su cerebro. Intentaré que no lo haga hasta que tenga dos años”, explicó Samahara para todos sus fans.

