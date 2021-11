Samahara Lobatón orgullosa de sus logros: “Soy buena mamá, me independicé”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ se ‘echó flores’ por todo lo que ha logrado a sus 20 años y asegura que todo es a base de esfuerzo.

La influencer fue invitada de En Boca de todos en compañía de su ex pareja ‘Youna’, la joven fue sorprendida por un bello ramo de rosas por motivo de su cumpleaños, además le dedicó unas tiernas palabras.

Mire también: Antonio Pavón asegura que se lleva bien con Sheyla: “Cuando la veo bien, me siento feliz

“La edad no define la madurez de cada persona. Mírame a mí, a mis 20 años soy buena mamá, ya me independicé, vivo sola, con mi hija”, comentó en el programa. Además no decartó en retomar la relación con el padre de su hija.

Pese a los problemas que ha pasado la parejita, hoy por hoy se muestran felices por el bienestar de su pequeña Xianna que hace poco acaba de cumplir su primer añito donde fue celebrado a lo grande con una fiesta temática de Disney.

“ERES UNA EXCELENTE MAMÁ”

En la última edición de «En Boca de Todos» Youna sorprendió a Samahara Lobatón, la joven influencer no esperaba que el padre de su hija tuviera unas palabras de respeto y admiración por ella.

Con un ramo de rosas y con su hija en brazos Youna entró al programa lo que dejó a Samahara al borde de las lágrimas por tan bonito detalle que había tenido en su día especial.

“La verdad es que más allá de lo que entre nosotros pueda pasar, como papás nos hemos enfocado en darle lo mejor a nuestra hija que es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Mi hija tiene rutinas, va al nido. Me he dedicado en darle cada minuto de mi vida a ella para que crezca sabiendo que es amada por sus dos papás”, fue lo primero que dijo Lobatón con la voz entrecortada.

Reconoce su labor como madre

Youna aprovechó las cámaras para dedicar unas emotivas palabras a la madre de su hija: “Samahara Lobatón es una excelente madre y lo ha demostrado los 365 días que acompaña a Xianna. Es una mamá muy aplicada”.

Youna, y Samahara Lobatón fueron consultados por Tula Rodríguez sobre los planes que tienen a futuro como los padres de su hija Xianna, quien recientemente cumplió un año de vida.

“A mí me llena el alma que Xianna esté con sus dos papás juntos, que esté rodeada con mucho amor como lo está haciendo hasta ahora”. Por su parte, el barbero expresó: “La verdad es que hemos tenido muchos errores como pareja, nos falta madurar bastante y lo estamos logrando. Estamos creciendo juntos como familia”, comentó la hija de Melissa Klug.

Mira también: André Carrillo es captado bailando en el Callao y se vuelve viral