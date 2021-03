¿Samahara Lobatón pensaría en darle un hermanito a su bebé?

Compartir Facebook

Poco después de que su bebé Xianna cumpliera 5 mesesitos de nacida, una de las preguntas que más le han hecho sus seguidores a Samahara Lobatón es si es que está pensando en darle un hermanito o hermanita a la bebé y la respuesta sorprendió a más de uno.

A través de sus stories, la hija de Melissa Klug dejó ver que quiere disfrutar de su primogénita y no quisiera más niños. Sin embargo, dijo no estar escupiendo al cielo porque ya le cayó.

“No. Tengo buenos motivos por el cual no quiero más hijos, pero no escupas al cielo. No quiero que otra vez me caiga en la cara”, subrayó.

¿SE FUE DE VIAJE DE RECONCILIACIÓN CON YOUNA?

La pareja conformada por la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón y el barbero Jonathan “Youna” Horna habría retomado su relación, tras la denuncia puesto por agresión física que hizo “la influencer”.

Según las imágenes publicadas por Rodrigo González “Peluchín”, la pareja fue captada en una oficina de Migraciones en Breña. El periodista indicó que ambos están realizando los trámites necesarios para realizar un viaje a Cancún.

En las imágenes se ve a la hija de la “Blanca de Chucuito” haciendo cola. Mientras que, el barbero está cargando a la pequeña “Xianna”, lo que revelaría que la pareja, a pesar de haberse denunciado, volvieron juntos.

