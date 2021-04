¿Indirectas? Samahara Lobatón publica un extraño mensaje en Instagram

Compartir Facebook

La influencer Samahara Lobaton, sorprendió con un contundente mensaje en sus historias de Instagram que desataron rumores entre sus seguidores.

¿Indirecta para Youna? Samahara Lobatón escribió un mensaje en Instagram donde le cuenta a sus seguidores que se siente profundamente decepcionada.

“Ahora resulta que sólo hay una Coca Cola en el desierto”, comenta Samahara Lobatón. La joven no explica a qué se debe su fastidio, sin embargo, se sospecha que es por su relación con Johathan Horna.

Al parecer la pareja habría retomado su relación después que la joven lo denunció por maltratarla física y psicológicamente el pasado 20 de diciembre.

La prueba de esta afirmación es el viaje que hicieron juntos a Cancún con la pequeña Xianna.

Samahara Lobatón compartió fotos y videos de su visita a la ciudad mexicana, sin embargo, en las imágenes no aparece Youna.

Cualquier despistado podría pensar que la joven viajó sólo con su hija, pero a través de las historias de Instagram, el barbero se muestra al lado de la ex chica reality y su bebé.

Sin embargo, minutos antes de la publicación de Samahara en Instagram, Youna compartió unas emotivas palabras para su pequeña

“Noto la alegría en tu rostro cuando vivimos esos momentos y mucho más cuando estás conmigo, pero me es necesario resaltarte que te amo como no tienes idea, que eres lo mejor que me pudo pasar en la vida y que siempre mediante cualquier circunstancia estaré para ti, TU PAPI como siempre te lo digo cuando te levantas con esa sonrisa hermosa alegrándome el día desde que comienza hasta que termina. Para mi eres la niña más hermosa del universo y siempre te lo repito mi amor y espero ser para ti el mejor padre también. Sin más que decir la pasamos increíble y una vez más quiero dejarte claro lo mucho que te amo y siempre estaré aquí”, escribió Youna en Instagram.

