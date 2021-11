Samahara Lobatón retomó su relación con Youna, el padre de su hija

Compartir Facebook

El padre de la pequeña Xianna, y Samahara Lobatón gritaron su amor a los cuatro vientos y con románticas imágenes confirmaron que regresaron.

Samahara Lobatón cumplió hace unos días 20 añitos, después de la gran celebración que tuvo, la hija de Melissa Klug decidió salir de viaje al norte del país. Samahara se fue con el padre de su hija, y su hermana mayor, Gianella Marquina, y fue desde allí que confirmó que ha retomado su relación con Youna.

Sin embargo, no fue Samahara la quiso gritar a los cuatro vientos su amor, sino fue Youna. El barbero compartió una romántica imagen de ambos en la playa en pleno sunset y dándose un apasionado beso. La imagen la acompañó con la frase: “Te amo”.

Si bien desde hace algún tiempo ya existían rumores sobre una reconciliación entre ellos, la parejita no había salido a confirmar ni negar nada. Cabe recordar que ambos, hace algún tiempo, se denunciaron mutuamente por maltrato físico y psicológico, por lo que su relación habría llegado a su fin.

Pero todo parece haber quedado atrás, y de hecho, Samahara y Youna habrían recurrido a los profesionales. Y luego de varios meses de su separación, decidieron retomar su relación por el bienestar de su hija, Xianna.

La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ se ‘echó flores’ por todo lo que ha logrado a sus 20 años y asegura que todo es a base de esfuerzo.

La influencer fue invitada de En Boca de todos en compañía de su ex pareja ‘Youna’, la joven fue sorprendida por un bello ramo de rosas por motivo de su cumpleaños, además le dedicó unas tiernas palabras.

“La edad no define la madurez de cada persona. Mírame a mí, a mis 20 años soy buena mamá, ya me independicé, vivo sola, con mi hija”, comentó en el programa. Además no decartó en retomar la relación con el padre de su hija.

Pese a los problemas que ha pasado la parejita, hoy por hoy se muestran felices por el bienestar de su pequeña Xianna que hace poco acaba de cumplir su primer añito donde fue celebrado a lo grande con una fiesta temática de Disney.

