Samahara Lobatón reveló lo ocurrido el día que fue detenida junto a Youna: “Hubo forcejeos”

Samahara Lobatón por primera vez reveló cuáles eran los hechos en torno a su detención policial, junto al padre de su hija, Youna. Ella dijo que fue una rencilla familiar y una discusión de pareja como normalmente ocurre, pero como son personas mediáticas, se armó todo el show.

“Yo llegué a la casa con mi hija y nosotros comenzamos a discutir. Mi hija se quedó dormida la pusimos en su cuan y seguimos discutiendo. En una de esas él dice ‘me voy de la casa’ y recoge sus cosas. Es allí cuando hubo forcejeos entre los dos”, comentó Samahara.

La hija de Abel Lobatón habló también del famoso cuchillo que se pudo ver en algunas imágenes de la discusión. Ella dijo que el cuchillo no tenía nada que ver con Youna y que en ese momento ella estaba cortando un limón.

“Nosotros cuando estuvimos peleando, yo estaba cortando un limón porque estaba haciendo un jugo. Simplemente fue una parte de la pelea, no es que yo le clavé nada a él”, aseguró Samahara.

Por otro lado, Samahara expresó su molestia por el trato de la policía hacia ella y su pareja, ese día. Y es que según cuenta, los trataron peor que criminales a pesar de que no había razón para hacerlo.

“Me trataron como un criminal, a él también lo trataron igual”, comentó la hija de ‘la Klug’.

¿Cómo fue la detención?

Samahara se animó a dar algunos detalles de cómo ocurrió todo durante la detención y contó que la policía la trató muy mal. Ella afirma haber contado la situación de que tenía una niña pequeña en casa y por eso quería que la dejaran ir pero no la escuchaban.

“La policía hizo lo quiso, me enmarrocaron a mí, lo enmarrocaron a él, el fiscal no llegó. No quería llegar, nos sacaron toxicológico. Mi hija tenía dos meses de nacida y no nos querían soltar”, señaló Samahara bastante enojada por lo ocurrido.

Y es que ‘Sam’ dijo que la policía les pedía que esperen a la llegada del Fiscal, algo que nunca ocurrió, pero a otros delincuentes los dejaban salir sin problemas. Finalmente, Samahara afirma que la denuncia no procedió a nada porque ella y Youna no lo quisieron.

