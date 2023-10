¡No aguanta pulgas! Samahara Lobatón se pronunció en redes después de polémica pelea con Bryan Torres

Samahara Lobatón nuevamente está dejando mucho que desear con su comportamiento tras difundirse unas bochornosas imágenes de ella.

El programa «Amor y fuego», compartió en su programa la polémica pelea que protagonizó Samahara Lobatón junto a Bryan Torres.

Tremendo papelón

El programa de espectáculos «Amor y Fuego» dejó en evidencia el comportamiento de Samahara Lobatón el día de ayer.

En las imágenes captadas se puede ver como la influencer forcejea con Bryan Torres para que esté le de su celular en el cual estaba bastante concentrado.

Sin embargo, esto no fue todo ya que también se puede apreciar el comportamiento violento que tiene Bryan en contra de Samahara.

Pues se ve claramente que empieza a patear y morder a la hija de Melissa Klug con el objetivo de no entregar su teléfono.

Ambos siguieron la pelea hasta que Bryan entre tantos intentos de forcejeo termina quitándole su celular a Lobatón y ese se sube a su auto para luego irse dejando a su suerte en la calle a Samahara.

Ante todo este escándalo la influencer publicó un estado para todos sus detractores, importándole poco o nada lo que piensen de ella.

«Oh he pisado una mie***… Tu opinión», en la imagen se ve como una persona pisa con su zapato algo y al levantarlo dice en la suela ‘tu opinión’.

Esto es más que claro que la modelo no planea justificar sus actos que la dejan mal parada como madre pues en las imágenes también se ve a su hija.

Youna teme por su hija

El ex de Samahara Lobatón se conectó en vivo con el programa «Amor y Fuego», en el que se emitió las imágenes de la brutal pelea entre Samahara y Bryan. Youna se mostró muy alarmado por la situación que vive su expareja.

«Sus acciones están hablando por sí solas. Ella no midió las consecuencias de sus actos y ahora tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quién para gustarle a todos, he tenido errores, pero lo que sí quisiera es que mi hija hoy esté viviendo en un país donde yo pienso en el futuro de la bebé», dijo.

Cuando le preguntaron si volvería a Perú para pedir la custodia de su niña, Youna dijo «¡claro que sí!» porque siente que su hija está en peligro con su mamá. Está al borde de regresar a Perú y pelear por la custodia de su pequeña. Lo único que le importa es el bienestar de su hija.