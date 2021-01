Samahara niega que Melissa Klug viva de la plata de Farfán: “Ella trabaja”

Compartir Facebook

Está cansada. Samahara Lobatón mostró su incomodidad por las críticas que recibe su madre, Melissa Klug, tras haberse separado de su expareja Jefferson Farfán, pues siempre le mencionan que “vive de la plata” del selecciona nacional.

En una entrevista, la reciente mamita indicó que esos entredichos que están a la orden del día son totalmente falsos, pues la “Blanca de Chucuito” tiene negocios propios para subsistir y pagarse algunos gustos que tiene.

“Me molesta porque mi mamá tiene sus negocios propios. Siempre la veo queriendo salir adelante y en verdad si bien es cierto, lo que él (Jefferson Farfán) le pasa es para mis hermanos, pero ella trabaja”, precisó Samahara Lobatón.

Por su parte, Melissa Klug aclaró que, en un principio, no pensaba realizar algunas cosas. Sin embargo, después perdió el miedo, y hasta salió en televisión conduciendo, a pesar de tener pánico escénico.

“Al principio sí, pero de eso ya pasaron 6 años. Yo creo que he sido constante y he hecho retos en mi vida que no me los imaginaba. He tenido miedos escénicos y aún así he estado en la tele, he hecho conducción, he estado en un reality de baile. (…) He hecho muchas cosas y creo que eso calla muchas bocas”, mencionó Melissa Klug.

Como se recuerda, Jefferson Farfán mantuvo una relación con Melissa Klug por 11 años, con quien tuvo dos hijos.

