Samahara reaparece tras agresión: ‘Me caí pero gané sabiduría’

Samahara Lobatón estuvo en el ojo de la tormenta tras darse a conocer una agresión entre ella y su pareja Youna en su casa en la Perla, a solo un día de la Navidad.

Sin embargo, pese a que ambos estuvieron en la comisaría con las diligencias del caso, terminaron saliendo en libertad, aunque desde ese momento no se supo nada de ambos.

En nuevo año, Samahara reapareció en sus redes sociales publicando una fotografía en la que aparece junto a su pequeña y escribiendo un mensaje alentador.

‘Feliz año. Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna estoy súper enamorada de ella de mi bebita hermosa es inexplicable crecí mucho este año como persona tuve errores me he caído pero se que he ganado sabiduría gracias Dios y universo porque conspiraron para darme lo mas bello de mi vida’, escribió Samahara.

Sin embargo, la joven no ha eliminado las fotos junto al padre de su hija de su red social, por su parte Youna parece haber decidido no aparecer en las redes sociales aún.

Rápidamente la fotografía alcanzó más de 37 mil me gustas, pese a que los comentarios se encuentran limitados, lo que parece dar a entender que Samahara prefiere cuidarse de las críticas.

