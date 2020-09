Samahara: «Sí, soy chibola, pero una que se puso los pantalones”

Compartir Facebook

A poco tiempo de dar a luz, la hija Melissa Klug, Samahara Lobatón, salió al frente para encarar a sus críticos mencionando que pese a ser chibola, como todos dice, ella es de las pocas que ha sabido ponerse los pantalones y afrontar la situación de que será madre joven.

Con tan solo 19 años, la influencer se ha tomado en serio la vida que pronto disfrutará junto a su pareja y su bebé y es que ha sabido manejarlo manteniéndose alejada de los escándalos y ampays durante todo este tiempo.

Como se sabe, la pequeña Xiana está casi lista para conocer el mundo, por lo que su inesperado baby shower durante la pandemia no sorprendió a muchos, dadas las avanzadas de su embarazo.

A través de sus redes sociales, Lobatón indicó que se siente súper feliz por la llegada de su primera hija y no tiene más que sentimientos de amor hacia ella sin todavía conocerla.

“Eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, escribió.

«Por algo pasan las cosas, siempre dicen eso pues hoy puedo decidir qué si es cierto! Soy una mujer con metas cortas y largas bien puestas estoy cumpliendo todo lo que me propuse para ti antes de que llegues, para que te sientas orgullosa de tu mamá , porque sí, soy chibola como dicen, pero una chibola que se puso bien los pantalones y está logrando todo por su familia», agregó.

