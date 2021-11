Samahara sobre relación de Melissa Klug y su yerno: “Mi mamá y Youna no son mejores amigos”

Compartir Facebook

Samahara Lobatón asegura que su mamá no se lleva mal con Youna, solo lo trata de forma fría, al igual que con todos los novios de sus hermanas.

La hija de Melissa Klug habló para aclarar el tipo de relación que tiene su mamá con el padre de su hija y actual pareja. Samahara explicó que su mamá tiene una actitud distante con todos los novios de sus hermanas, y que a Youna lo trata igual que a ellos.

“Si bien es cierto que mi mamá y Youna no son los mejores amigos, son familia. Mi mamá es así con todos los novios de mis hermanas, no solamente con Youna. Ella es fría, un bloque de hielo”, dijo.

Asimismo, explicó las supuestas indirectas que lanzó su mamá en redes sociales, y dijo que eso no estaba dirigido a ellos porque ocurrió antes de que Youna hiciera pública la reconciliación. “Primero ella lanzó esos mensajes, y después él (Youna) publicó (la reconciliación), o sea, no tiene nada que ver”, comentó.

“Todo lo que se dice son mentiras, especulaciones. La señora (Melissa Klug) estuvo en el baby shower, en el cumpleaños de mi hija, no hay malas caras ni faltas de respeto. No somos mejores amigos, no voy a desayunar con ella, pero una falta de respeto no ha habido”, agregó.

No pudo con su genio y es que al conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González no le gusto para nada la respuesta de Samahara Lobatón cuando abordada por sus reporteros cuando venía de viaje en el aeropuerto de Jorge Chávez.

Como se recuerda desde que una de las engreídas de Melissa Klug hizo público su reconciliación con el padre de su hija, Youna ha surgido os rumores de que Melissa no estaría muy contenta con la decisión de su hija pues al parecer nunca se llevó bien con la pareja de Samahara pero procuró mantenerse al margen en la vida de su hija.

El reportero de inemdiato le pregunto si su mamá estaba de acuerdo o cómoda con su reconciliación por o que la influencer bastante fastidiada dijo que «dejaran de especular tontería y que ya estaban bien viejos para eso».

Seguidamente Lobatón confirmó que aun mantiene una buena relación con la ‘Blanca de Chucuito» y que no existe ningún tipo de enemistad por su decisión.

Ante este panorama Rodrigo se mostró bastante molesto por las palabras de la hija de Abel Lobatón y no dudó en responderle muy fiel a su estilo.

«La Samahara, la madura ‘Rodrigo y Gigi, saben qué, ya están bien viejos ya… Mira Samahara, para empezar, una cosa bien clarita te voy a decir mocosa insolente: Viejo es el mar y voltea buques», expresó en su arremetida contra la hija de Melissa Klug.

