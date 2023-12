Samantha Batallanos admite que estuvo embarazada de Jonathan Maicelo: «Fue una pérdida»

Samantha Batallanos ha hablado con Magaly Medina y contó detalles de la agresión que recibió de Jonathan Maicelo. Además confirmo una noticia que previamente solo había sido un rumor. Resulta que estuvo embarazada de Jonathan Maicelo y lamentablemente sufrió una pérdida.

¿Qué dijo Samantha Batallanos?

La entrevista fue explosiva. Magaly Medina le preguntó directamente a Samantha sobre el embarazo y la pérdida: «No quiero ser invasiva, pero, ¿tú tuviste una pérdida durante tu relación con él? ¿Eso fue provocado por golpes?».

La respuesta de Samantha Batallanos dejó a todos boquiabiertos: «No, no, eso no tiene nada que ver con eso. Fue una pérdida y ya, no fue a raíz de ningún golpe, no fue provocado». Con ello, Samantha admitió que quedó embarazada del boxeador, pero perdió al bebé. Y aclaró que no fue a raíz de golpes.

Mira también: “Alcahuetas”: Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo y Janet Barboza por no denunciar la agresión a Samantha Batallanos

Como se recuerda, en junio de este año, el equipo de «Magaly TV La Firme» abordó a la modelo para indagar sobre los rumores que circulaban acerca de un posible embarazo. En ese momento, Samantha Batallanos negó rotundamente estar esperando un hijo de Jonathan Maicelo, expresando: «Les han dado información incorrecta, me han sorprendido diciéndome eso».

No obstante, al día siguiente, Samantha Batallanos fue vista saliendo de una clínica en silla de ruedas, con lentes oscuros, gorra y mascarilla para evitar ser reconocida. En este contexto, la modelo optó por guardar silencio y no abordar el tema. Semanas después, comentó: «Hemos dejado atrás esos temas, no ha sido fácil, y preferimos mantenernos reservados».

Samatha Batallanos cuenta maltratos de Jonathan Maicelo

Pero eso no es todo. La historia se pone más intensa. Samantha contó en la entrevista con Magaly que Maicelo la maltrataba: «Me agarraba a cachetadas en la cama. Después de eso, cuando nos amistamos, pensé que solo era por celos. No quería terminar con él».

Samantha, que ha tenido que enfrentar las críticas, reveló más detalles. Dijo que normalizó los malos tratos de Maicelo: «Él me amedrentaba mucho; yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia».

Mira también: Leysi Suárez conversó con Samantha Batallanos tras denuncia contra Jonathan Maicelo: “Por amor se ha cegado”

Pero ahí no para la cosa. Samantha Batallanos también contó que Maicelo se quedó con su DNI y otras cosas importantes. La modelo también aclaró que ella se pagaba sus cosas y que, contrario a lo que se creía, Maicelo no la mantenía.

Samantha no se quedó callada y, con su abogado, el Dr. Alejandro Castro, amplió la denuncia contra Maicelo. Ahora lo acusa de violencia patrimonial.

La historia se ha vuelto un escándalo en toda regla, y el público no deja de comentar. Mientras el proceso legal sigue, Samantha quiere dejar claro que está en contra de cualquier forma de maltrato. La noticia está dando y va a dar de qué hablar por un buen rato. Estaremos al tanto de cualquier actualización.