«Andábamos a las justas», Samantha Batallanos niega haber estado con Jonathan Maicelo por interés

Samantha Batallanos fue entrevistada y no dudó en contar detalles a su relación con Jonathan Maicelo y recalcó que en ningún momento estuvo con él por interés.

La modelo recalcó que en todo momento estuvo con el deportista porque sintió amor y tenían cosas en común, sin embargo, esto no fue suficiente para que permanezcan juntos.

Niega interés de por medio

Samantha Batallanos aseveró que no estuvo con Jonathan Maicelo por interés y es que como se sabe, el boxeador es dueño de varios locales de comida y de una escuela de boxeo siendo estos sus principales fuentes económicas.

Pese a ello la modelo confesó que el deportista siempre le decía que no tenía plata y que tenía que transportarse en moto pues recalcó que no gozaba de lujos en su relación.

“Él no tiene nada, no tiene una cuenta bancaria. No tiene carro, ibamos en moto”, expresó.

En la entrevista que le ofreció a Samuel Suárez enfatizó que no se considera una mujer interesada o convenida.

“¿Arribista con él? No tiene nada, andabamos con las justas, no tiene cuentas. Un día salimos de su gimnasio y me llevó en una carcacha, un taxi viejo ¿Yo voy a ser arribista con un hombre así?”, reveló.

Samantha también reveló que Maicelo le decía que no tenía plata. “Él en su conciencia sabe que no es cierto que sea arribista”, agregó.

Fans la respaldan tras ampay

El día de ayer el programa de Magaly Tv la Firme difundió unas imágenes donde se puede ver que Samantha Batallanos dejó en el olvido su romance con Jonathan Maicelo, es así que la modelo ha recibido el apoyo de diversos seguidores quienes la felicitaron por seguir con su vida.

Como se recuerda hace algunos días, Samantha denunció a Jonathan por haberla agredido física y psicológicamente sacando a la luz detalles de su vida personal con el boxeador que al parecer no era color de rosa.

Pese al infierno que narró haber vivido con el deportista, la modelo se lució el pasado fin de semana en compañía de unas amigas y de un galán quien sería su saliente.

Y es que hasta el momento la influencer no ha confirmado que este empezando una nueva relación. Sin embargo, usuarios no dudaron en comentar la publicación de la ‘Urraca’ y felicitar a Samantha por no guardarle luto a un hombre que no la supo cuidar y valorar.

«Se lo merece, el otro tipo ni luto merece», «Ella ya quería salir de Maicelo», «Que bien! Así deben hacer todos los que salen de relaciones horrendas», «Esta soltera no tiene porque respetar ni guardar luto», «La vida continúa Sami», fueron algunos de los comentarios.