«Me apoya incondicionalmente», Samantha Batallanos revela que galán de ampay es su expareja

Samantha Batallanos fue entrevistada nuevamente por Magaly Medina y confesó la identidad del galán con quién fue ampayada, pues la modelo había negado que se tratase de un beso, sin embargo, no me quedó más que asumir.

La modelo dejó a más de uno sorprendido al revelar que se trataba de su expareja, un hombre que en su momento la trató muy bien y que siempre le brindó su apoyo.

¿Un clavo saca otro clavo?

Samantha Batallanos decidió no esconder más su verdad tras el ampay que protagonizó con un hombre a días de haber anunciado su separación de Jonathan Maicelo.

La influencer afirmó que esa noche estaba acompañada de sus amigos más cercanos y de su expareja dejando en claro que todos han sabido brindarle su respaldo incondicional tras haber sido presuntamente víctima de agresión por parte del boxeador.

Además, Batallanos dejó en claro que por el momento no desea empezar otra relación con nadie más ya que prefiere priorizar su salud mental y sus proyectos personales.

«Sí, es un ex mío. Las personas que están ahí son mis amigos. Él también estaba ahí y en verdad son buenas personas que me han hecho bien y han sentido mi sufrimiento», acotó.

Asimismo, afirmó que desconoce si su expareja quiere volver con ella pues solo ha sentido que ha sido una de las personas que más la han apoyado en estos momentos difíciles.

«No lo sé, pero bueno, es una gran persona. Ha estado apoyándome incondicionalmente y lo admiro mucho y le valoro mucho su apoyo. Yo ese apoyo lo esperaba en ciertas personas», finalizó.

Niega ser convenida

Samantha Batallanos aseveró que no estuvo con Jonathan Maicelo por interés y es que como se sabe, el boxeador es dueño de varios locales de comida y de una escuela de boxeo siendo estos sus principales fuentes económicas.

Pese a ello la modelo confesó que el deportista siempre le decía que no tenía plata y que tenía que transportarse en moto pues recalcó que no gozaba de lujos en su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samantha Batallanos (@samanthabatallanosoficial)

“Él no tiene nada, no tiene una cuenta bancaria. No tiene carro, ibamos en moto”, expresó.

En la entrevista que le ofreció a Samuel Suárez enfatizó que no se considera una mujer interesada o convenida.

“¿Arribista con él? No tiene nada, andabamos con las justas, no tiene cuentas. Un día salimos de su gimnasio y me llevó en una carcacha, un taxi viejo ¿Yo voy a ser arribista con un hombre así?”, reveló.