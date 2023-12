Samantha Batallanos se confiesa sobre ampay con misterioso galán: «Soy una mujer soltera»

Samantha Batallanos está en el ojo público. Resulta que la modelo estuvo en el set de «Amor y Fuego» junto a Peluchín y Gigi Mitre, y lo contó todo sobre el reciente ampay con un misterioso galán en un restaurante de la Costa Verde.

¿Qué dijo Samantha Batallanos?

En el candente diálogo Rodrigo González, el popular Peluchín, y Gigi Mitre, Samantha fue interrogada sobre las imágenes que la mostraban besándose con un misterioso galán. Peluchín insinuó que Samantha estaba en camino de olvidar y superar la violenta relación que tuvo con Jonathan Maicelo.

«Se te ha visto besándote con un chico. Allí están las imágenes (muestra el video) que te han preguntado y tú dijiste que no. Me imagino porque no sabías hasta dónde han llegado las imágenes», comentó Peluchín, recordándole el escandaloso asunto.

La respuesta de Samantha no se hizo esperar, y algo nerviosa dijo: «Me puse nerviosa, la verdad. Me puse nerviosísima». ¡El ambiente estaba que ardía!

Peluchín, siempre directo, le recordó a Samantha que al estar en el ojo público, todo se ve y se comenta, «Sabes que estás en el ojo público y sabes que si estás ahí te van a ver», le dijo Peluchín, metiendo más presión al asunto. Pero la valiente Samantha no se amilanó y soltó la bomba: «Sí pues, como yo ya lo he dicho. Yo soy una mujer soltera». Las redes sociales se encendieron con esta declaración.

Mira también: “Se lo merece que no le guarde luto”, usuarios apoyan a Samantha Batallanos luego de ser ampayada con otro galán

Peluchín, curioso como siempre, no se quedó atrás y quiso saber más detalles del misterioso chico: «Estamos de acuerdo, que te chapes a todos. Pero mejor, todavía. ¿Pero de dónde salió?, ¿quién es él?». Samantha prefirió no dar muchos detalles: «Me lo tengo que reservar. Eso sí no lo puedo decir, por respeto a las personas involucradas».

Pero Peluchín no se rindió y siguió interrogando. «¿Es soltero?», preguntó Gigi Mitre. «¿Por respeto?», preguntó Peluchín. «Sí», contestó Samantha. «¿O es que acaso le estás faltando el respeto a alguien?», preguntó Peluchín. «Es que no… prefiero no compartirlo», dijo Samantha.

La cosa se puso más intensa cuando Gigi Mitre lanzó una bomba: «Él se atreve a besarte así en público es que no le importa, creo, o le da igual. Si tú eres famosa».

Pero Samantha no cedió y mantuvo el misterio: «Voy a reservarme eso. No puedo», dijo. Y Peluchín, sin pelos en la lengua, preguntó: «¿No me digas que tiene novia?». «No, para nada, para nada», contestó Samantha. «¿Entonces?», le increpó Peluchín. «Es que de verdad me han pedido eso, por favor. Es que él no está acostumbrado así a la prensa y todo a esas cosas», explicó Samantha.

Samantha sobre baile sensual al misterioso galán

Pero esto no se detuvo ahí, Peluchín le recordó que el misterioso chico no parece estar preocupado por las cámaras si la besa en público. «Y de ahí la siguieron», mencionó Peluchín haciendo referencia al ampay en donde se ve que van a un departamento en San Isidro y Samantha le hace un sensual baile al misterioso galán.

Pero Samantha, con una risa nerviosa, aclaró: «Jajaja los pasos prohibidos. Pero estábamos en grupo».

Mira también: “Andábamos a las justas”, Samantha Batallanos niega haber estado con Jonathan Maicelo por interés

Para finalizar, Gigi Mitre soltó: «¿Cómo estarán si no estarán si nadie?». Samantha contestó: «Imagínate…». El set se llenó de risas por las declaraciones de Samantha y la sorpresa de Gigi al ver que no lo negó, esta vez.

En resumen, Samantha Batallanos rompió el silencio en «Amor y Fuego» y reveló algunos detalles de su ampay con el misterioso galán. Esto promete más chismes y drama en el futuro. Estaremos al tanto de cada detalle.