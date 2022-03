Samu a Dalia: “Me da tristeza, debe estar arrepentida por haber denunciado”

Compartir Facebook

El creador de ‘Instarándula’ habló con un medio local sobre la actual situación de Dalia Durán, que cada vez recibe más críticas por sus acciones.

Samuel Suárez decidió brindar una entrevista a un medio local para hablar de la actual situación de Dalia Durán. Y es que la cubana pasó de recibir la empatía de los usuarios, a llenarse de críticas día a día.

Los cibernautas ya no tienen piedad con Dalia y cada error pequeño, no se lo, como su tardanza en su primer día de trabajo el último fin de semana. El creador de ‘Instarándula’ dijo que le apena que Dalia reciba tantas críticas y hasta se debe haber replanteado la denuncia por agresión que le hizo a su ex pareja.

“Yo miro eso por fuera y lo único que siento es tristeza porque era una persona que se debe estar arrepintiendo de haber denunciado porque ahora se tiene que valer sola por su familia porque si bien o mal no sé qué sería estar en el pellejo de una madre de cuatro hijos. Si dos hijos es complicado, ella sola, el papá preso”, dijo Samu.

“Imagino lo mucho que le debe haber costado a ella hacer esta denuncia, por lo mismo que todos sabíamos que ella dependía económicamente del trabajo de su esposo”, agregó.

La cubana sorprendió a más de uno al tomarse a la broma la tardanza de casi dos horas que tuvo en su primer día de trabajo y hasta se rio de la situación.

Dalia Durán se puso nuevamente como blanco de críticas al llegar alrededor de dos horas tarde en su primer día de trabajo en una cebichería. El programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes de lo que fue el primer día de Dalia y la llenaron de críticas.

Y es que en uno de los clips, uno de los clientes de la cebichería le preguntó a Dalia a qué hora finalizaba su jornada de trabajo. “¿Acá hasta que hora chambeas?”, se escucha decir al cliente.

“Hasta las 5, bueno, una hora voy a regalar porque he llegado tarde”, dijo Dalia y se carcajeó. Los clientes no lo podían creer y le dijeron lo siguiente: “¡Regalar todavía! Ay, Dalia, tu sí que…”.

