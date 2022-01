‘Samu’ arremete contra Melissa Paredes: “usar la victimización para limpiarte no es”

Compartir Facebook

Indignado, así es como se mostró el periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien mediante su portal de Instagram, Instarándula, destruyó a Melissa Paredes tras las últimas declaraciones a ‘Mujeres al Mando’ en una extensa entrevista.

“Mira Melissa, está bien que oficialices tu romance porque era lo que tocaba y tenía que suceder después de las imágenes de Año Nuevo, pero de ahí agarrar ese tema tuyo, que fue un ampay bien rochoso y decir que los hombres son así…”, comenzó diciendo el periodista.

En esa línea, el comunicador tildó a Melissa de hacerse la víctima, con tal de quedar bien ante la gente y le pidió hacerse responsable de sus actos.

“Usar la victimización para tratar de limpiarte ahora, no es. Hay gente que aplaude a los hombre infieles, yo no lo he hecho. Se llama igualdad, mi vida. No por el hecho que eres mujer, te han atacado. Responsabilízate por tus acciones, no culpes por eso a otros hombres o personas”, expresó Suárez.

«Por qué no nos miden por la misma vara a los hombres y mujeres», dijo Melissa Paredes

Después de muchos meses en los que Melissa fue duramente criticada por protagonizar polémico ampay con su ex bailarín Anthony Aranda, la ex esposa de Rodrigo Cuba recién rompe su silencio y reveló que ya tiene un mes de relación con Aranda.

Yeso no fue todo ya que cuestionó a sus detractores por haberla juzgado tanto pero si se tratara de un hombre las críticas no hubieran sido las mismas. “Fue como un castigo, por qué no nos miden por la misma vara a los hombres y mujeres, a un hombre se le aplaude, pero nosotras tenemos que ser perfectas”, señaló en el avance de ‘Mujeres al mando’.

Ante sus palabras la actriz ha despertado el enojo de miles de usuarios quienes señalan que ella no respetó el tiempo que aun estaba casada con Rodrigo Cuba.

Ante este panorama Rodrigo no ha tocado más el tema de su ex esposa y se mantiene enfocado en darle a su hija lo mejor que pueda compartiendo momentos y viajes juntos.

