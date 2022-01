‘Samu’ furioso porque Guerrero hizo tonazo: “Yo como un tarado le creo al ministerio”

Compartir Facebook

Paolo Guerrero hizo un reventonazo por su cumpleaños y se pudo conocer que al menos 100 invitados llegaron al recinto por su santo.

En esa línea, el periodista de espectáculos Samuel Suárez se mostró confundido luego de observar que personajes de la farándula pueden ser ‘megatonazos’ sin problema alguno, mientras que otros tienen que guardarse.

“Cada una de esas celebridades que han estado haciendo trensito en la fiesta, tienen cuatro millones de seguidores, entonces ellos (fans) dicen ay normal, hay que zurrarnos en las autoridades, si ellos lo hacen por qué nosotros no”.

Parte fundamental del raje de Samuel Suárez fue el mega fiestón de Paolo Guerrero, en el que no se respetó distancias ni protocolos: “Yo después de ver esas imágenes díganme por favor si hay un virus real porque la gente hace lo que se le da la gana”.

El comunicador se mostró contrariado y pidió respetar las normas: “Como un tarado le creo al ministerio que me dice que hay un virus que se llama Ómicron que hasta a los vacunados afecta y es peligroso y si pone en riesgo a mi familia yo me encierro y me cuido y marco mi distancia”.

«Globos de los deseos son peligrosos», Samu le manda indirecta a Ethel Pozo

El comunicador Samuel Suárez compartió a través de su plataforma de Instarandula lo que fue y sigue siendo el incendio en Centro de Lima el cual presuntamente fue provocado por los globos de los deseos el que en su momento usó Ethel Pozo.

El periodista no pudo evitar no mencionar el incendio que se desarrolló hace algunos días cerca a Mesa Redonda y de paso aprovechó para hacer un llamado de conciencia sobre lo peligroso y riesgoso que es usar los globos de los deseos pues una vez encendidos y lanzados al aire no se sabe adonde vayan a parar por lo que provocaría algún incendio.

Como se recuerda Ethel Pozo protagonizó un rochoso momento al haber lanzado un globo de los deseos en el día de su cumpleaños y terminara en la terraza de su vecina lo que pudo haber ocasionado un incendio, es así que ‘Samu’ recordó este hecho y le mando su ‘chiquita’. “No compren estos globos altamente peligrosos, olvídense de los deseos que llegan al cielo, a lo mucho unos metros y caen, causando posibles daños. No vale la pena”, añadió Samuel Suárez, dándole con palo a Ethel Pozo.

