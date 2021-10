Compartir Facebook

El periodista y creador de ‘Instarándula’ no se guardó nada y arremetió con Luciana Fuster, luego de que insinuara que la prensa de espectáculo le hace ‘reglaje’. Recordemos que la chica reality grabó todo el incómodo momento y lo compartió con sus seguidores generando zozobra.

“No sabía que mi amiga Luciana ‘mil oficios’ también había llevado una capacitación policial porque supuestamente ella cree que son delincuentes y se acerca con la cámara, o sea, ella está tan temerosa que se acerca con el celular a grabarlos”, dijo en un comienzo el comunicador.

Luego, en las siguientes historias, Samuel Suárez se animó a imitarla. “Disculpe señor delincuente, hola, cómo está. Disculpe señor ¿usted viene a hacer reglaje? Usted está haciéndome el seguimiento desde ayer, señor, porque yo no sé si tú eres chacal o gente que está haciendo un reportaje, para mí tú eres un delincuente, pero igual yo me acerco a tu lunita para ver cómo me robas”.

Frente a esto, el también reportero se mandó con otro con la chica reality. “Discúlpenme la expresión pero para mí es recontra atorrante. ¿Por qué? ¿Tú sabes cómo es el trabajo de la prensa? No es de ahorita, esto es trabajo de 20 años es trabajo de investigación, están detrás, se quedan amanecidas enteras, 8 horas y a lo mejor a veces no tiene nada”.

“A mí nunca me ha tocado hacer este trabajo de investigación en la calle pero es bastante complicado, van con unos datos exactos, no es que se paran así porque quieren pararse horas sino van con un dato y es ahí como salen los ampays, como salen tantas imágenes, de las cuales ella ha sido protagonista miles de veces, sabe bien”, continuó.

Finalmente, el popular ‘Samu’ tildó de faltosa a Luciana Fuster por no respetar el trabajo de la prensa sabiendo lo mediática que es en el mundo del espectáculo.

