‘Samu’ se ríe de Flavia Laos tras ampay de Patricio y Luciana: “Ella es la única incauta que no creía”

El creador de ‘Instarándula’ no pudo aguantarse y fiel a su estilo sarcástico, se burló de la ingenuidad de Flavia Laos.

Samuel Suárez, periodista de espectáculos, se pronunció en su plataforma digital ‘Instarándula’ sobre el reciente ampay de Luciana Fuster y Patricio Parodi. Y es que ‘Samu’, recordó que ambos ‘chicos reality’ negaron por todos los medios que existía un romance o tan si quiera coqueteos entre ellos, y en su momento, Flavia también lo creyó.

Es por eso que el periodista resaltó que, en ese momento, Flavia de alguna forma dijo que confiaba en que Luciana tenía códigos, y dado que ambas eran amigas, ella no tenía nada con el ‘Pato’. Pero ahora que no hay forma de negar que ambos tienen algo, por los tremendos chapes que se dieron en el ampay’, ‘Samu’ se burló de la ‘ojiverde’.

“Mi completa solidaridad con Flavia Laos, que fue la única incauta que hasta el día de ayer te apuesto que creía fielmente en patricio (…) la única, porque todo el país ya sabía que estos tenían algo”, dijo entre risas el periodista de espectáculos.

Asimismo se animó a hacer una imitación de Flavia cuando ella dijo que había hablado con su ex, el ‘Pato’ y él le había jurado y rejurado que no tenía nada con Luciana. “Yo no creo que Lucianita sea una descodificada porque ella es mi amiga y yo la conozco”, dijo en cierta parte de su imitación y terminó riéndose de la situación.

El conductor criticó duramente al chico reality pues él en su momento acusó al programa por vender humo con un supuesto romance.

Pese a que lo negaron muchas veces, la parejita fue ampayada dándose un apasionado beso en las playas de Paracas. Por ende, Peluchín y Gigi arremetieron contra el chico reality por negarlo innumerables veces.

“Lo más gracioso es que el pez por la boca muere, a mí me da igual que esté con la Fuster, con la otra, con la que le dé la gana, a mí lo que me da cólera es todo el show que hizo antes señalando de morbosos a todos los programas de espectáculos”, indicó la conductora.

Por su parte, ‘Peluchín’ arremetió contra el modelo: “Saben como son, son morbosos, tienen que estar inventando para llenar sus contenidos’, nunca me voy a olvidar esa frase con respecto a nosotros”, expresó.

Al concluir, el conductor mandó una advertencia al ‘Pato’: “Te juro que acabas de cavar tu tumba, te lo juro. Tú no sabes a mí lo mal que me caen los moscos muertos, ahora tú estás en ese saco… Falso, mentiroso, caradura, esto tiene para largo, tengo para todo el 2022”, señaló.

