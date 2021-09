‘Samu’ Suárez arremete contra Luciana Fuster: “La señorita de los ‘mil oficios’”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuerte y claro! Tras la ninguneada de la chica reality hacia el líder de Instarándula, el periodista le respondió sin pelos en la lengua.

¡Lo que se viene! Samuel Suárez se pronunció en su cuenta de Instarándula luego de la ninguneada que le hizo la ex de Austin Palao tras llamarlo ‘sin oficio’ al periodista. ‘Samu´ no se quedó callado y sacó las garras.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

El comunicador indicó que le contestaría con todo el día martes a la chica reality: “Veremos qué más tiene que decirme la señorita de los ‘mil oficios provechosos’ ya lo veo veo jajajajaja, me toca buscarme un oficio”, indicó.

“Ahhhhh, mira… regreso el martes bien tempranito, tengo que decirle unas cositas, fácil ella sabe tanto de oficios interesantes puede recomendarme uno”, aseveró.

“Yo de grande quiero ser como Luciana, que tiene ‘mil oficios’, como andar ninguneando el trabajo de otros, pero me va a escuchar”, afirmó.

EL ORIGEN DE LA GUERRA

Todo empezó cuando Samuel Suárez estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores en ‘Instarándula’, acerca de nuevas actualizaciones de la gente de ‘Chollywood’. Sin embargo, dado el enfrentamiento de los ‘guerreritos’ de Perú y México, los seguidores preguntaron por algún chisme de ese tema.

‘Samu’ decidió responder a la pregunta y revelar que Patricio Parodi no tiene nada con Rosángela Espinoza. A pesar de los juegos de miraditas, y el romance que quisieron armar en el programa, ‘Samu’ afirmó que no entre ellos no hay nada más que una amistad.

“Tengo un buen chisme, así que Flavia (Laos) siéntate por favor, tu agüita de azahar, contrólate…Saben que han estado vinculado a Patricio Parodi con Rosángela, pero ahí no pasa nada”, inició diciendo ‘Samu’.

Luego de pedirle a Flavia Laos, la ex de Patricio Parodi, que respire hondo por la noticia que va a soltar, ‘Samu’ soltó la bomba. El periodista dijo que ‘Pato’ no tiene nada con ‘Rous’, pero con Luciana Fuster, sí.

“Dicen que Patricio Parodi estaría en unos coqueteos bravos con Luciana Fuster, así que vayan olvidándose de vincularlo con Rosángela, porque por ahí no es la cosa y yo sé por qué se los digo”, reveló finalmente Samuel.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio