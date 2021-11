‘Samu’ Suárez no cree en las pruebas de Melissa: “La que grababa parece que fuera la psicópata”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular ‘instarándula’ cuestionó las pruebas de la ex chica reality y asegura que ella se hace la víctima para hacer quedar mal al ‘Gato’.

Samuel Suárez no fue ajeno a las pruebas que mostró la abogada de Melissa donde probarían que su defendida y su esposo si estaban separados antes del ampay.

Mira también: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

“Pareciera que el único objetivo de Melissa es que tú lo creas, ella sí le aviso, que ella no es ninguna mentirosa y que es la víctima en esta historia. Le fue infiel, pero él tenía conocimiento de todo”, expresó irónicamente.

Además indicó que le parece raro que la ex chica reality no tenga ni una prueba en mano donde demuestre que ha sido víctima de violencia verbal por parte del pelotero: “El hombre es tan psicópata que la única prueba que tiene ella de eso es ella gritándole eso frente supuestamente a su hija. Si lo están grabando todo el día, ¿por qué no tienes más pruebas de eso? ¿por qué no tienes un pantallazo o una parte donde si se vea que es psicópata?”, comentó.

“Primera vez que escucho a un psicópata que lo único que dice es no voy a discutir contigo.. la que grabaría parece que fuera la psicópata”, acotó.

MELISSA PIDE AL ‘GATO’ QUE LE DEVUELVA LOS 10 MIL DÓLARES QUE LE REGALÓ

Continúa la bronca. Un nuevo problema se suma a las tantas diferencias entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se sabe, tras el ampay de la exconductora con su bailarín que terminó por romper su matrimonio, los problemas fueron de menos a más por la tenencia de la menor y todo lo que involucra el hecho.

Recientemente, en el programa de Magaly Medina, la abogada Patricia Simons compartió unos audios donde se escucha una fuerte discusión entre la modelo y el jugador de la Universidad César Vallejo. Incluso, Melissa llama ‘cínico’ y ‘psicópata’ al padre de su hija.

“¿Por qué a ese nivel de insultos están llegando últimamente?”, cuestionó Magaly Medina, a lo que la abogada le explicó que se debería a que Melissa le pidió los 10 mil dólares que en algún momento le regaló al futbolista para que compre su auto.

“Ella le dio, no le presto, le regaló 10 mil dólares para su vehículo. Ella hoy le dice ‘por favor, devuélvemelos porque no tengo trabajo, no tengo paga, ¿Cómo voy a mantener a tu hija?”, respondió.

También te puede interesar: Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”