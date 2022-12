‘Samu’ Suárez no le sorprende que Ale haya perdonado ‘ampay’ a Said Palao

Compartir Facebook

Resulta que no le sorprendió nada al periodista de Instarándula Samuel Suárez ya que no se ha sorprendido en ningún minuto de que la rubia de gamarra actuará como lo hizo ante el ampay de Said Palao con otra modelo en una discoteca.

Debido a que él ya sabe el historial de Alejandra Baigorria y el común denominador de sus parejas anteriores.

El periodista de Instarándula se pronunció sobre la rápida reconciliación de Alejandra Baigorria con Said palao a pesar de que el chico reality fue visto en tremendas actitudes con una modelo en un evento de música electrónica.

Ahora para el periodista está reacción de la empresaria era de esperarse ya que varias veces había pasado por alto estás faltas de respeto en relaciones anteriores.

“Sobre este tema creo que me han preguntado muchísimo y la verdad que creo que ya se veía venir ¿no? Yo creo que ella ha esperado que salgan del aire, o mejor dicho no salgan del aire porque todavía están con los programas grabados, pero salgan del show en vivo algunos programas para recién decir ‘todo está bien, sigo con esto’.

Por otro lado, el chico mencionó y aplaudió actitudes de Alejandra Baigorria de eliminar y bloquear comentarios que ataquen a Said Palao diciendo que “Said no vale la pena”, la chica parece que aún pone las manos al fuego por su pareja y esto cayó muy mal ante ojos del periodista Samuel Suárez.

“¿Qué esperabas también, ratuja, que te aplauda, que te diga ‘gracias por tu comentario, por tu consejo’? No, la gente es libre de bloquear a quien desee, en verdad, si no le gustó, no le gustó», dijo Samu.

Sobre el rápido perdón que Alejandra Baigorria le dio a Said Palao, Samu comentó que la empresaria cuadro bien sus tiempos para evitar las burlas o críticas de Magaly Medina, Rodrigo González y Gigi Mitre es decir qué la chica tuvo bien cronometrado sus tiempos para no meterse en los ataques de los líderes de la farándula lorcha.

“‘No, que por ser famoso tiene que aguantar todo’; mira, si faltas el respeto o algo, de una u otra manera, también te expones a que te bloqueen, luego no te estés quejando, acá también se bloquea cuando faltan el respeto, ocurre en todo lado, así que por ese lado no hay problema», comentó el comunicador.