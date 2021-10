Compartir Facebook

La guerra entre la ´ojiverde’ y Juan Víctor sigue en pie y esta vez el popular ‘Instarándula’ no se hizo ajeno al tema y opinó al respecto.

El periodista difundió los audios donde se le escucha a la ex chica reality llorando debido a la denuncia de su ex pareja, Samuel Suárez cuestionó a Andrea del por qué deja minimizarse de esa forma.

“No es la primera vez que escucho a Andrea ahogarse con esos temas. Bueno, me lo cuenta a mí y no estoy difundiendo esas cosas pero hoy dije: Lo siento. Así se enoje conmigo, no me va a interesar. Esta es la Andrea real, la que está detrás de sus redes”, indicó.

“Yo no entiendo cómo permites que te pisoteen, cómo permites que digan todo eso de ti, de tu familia y te callas y te ahogas y te hacen daño psicológico y tú callada”, acotó.

Aseguró que la influencer es una muy buena mamá, así lo demuestra en sus redes sociales: “Creo que todas las personas que te siguen pueden ver que eres una madre full chamba, que se saca el ancho por sus hijas, que las tiene con lo mejor, en verdad tus hijas son tu vida”

OPINÓ SOBRE LA MAMÁ DE JUAN VÍCTOR

‘Samu’ indicó que la señora está en todo su derecho de salir en defensa de su hijo, pero que no le parece usar como excusa lo que algún dia Andrea le contó.

“La señora Alicia es libre de opinar, es obvio que sale en defensa de su hijo Juan Víctor, pero hasta que punto usar eso que le contaste en su momento y ahora usarlo para querer desacreditarla y decirle que le va a quitar a su hija”

“Según estos documentos, desde el 2 de octubre, él no puede decir nada en sus redes, ni indirectas, ella tiene medidas de protección. Gracioso que la abuela diga todo esto ahorita, pero cuando ella no estaba con Sebastián, seguro era la madre perfecta. Ahora que está con Sebastián es un mostro. Ojalá que salga a hablar eso ya excedió”, concluyó.

