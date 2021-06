Samuel Suárez arremete contra Vania: “Tiene antecedentes de ser despectiva y malcriada”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No se guardó nada. Tras la denuncia del ‘ingeniero bailarín’ contra Vania Bludau sobre un presunto desplante, el periodista Samuel Suárez expresó su opinión sobre la polémica modelo.

Como se sabe, Yeiner Pinedo o más conocido como el ingeniero bailarín contó que sufrió un ‘rochesaso’ con la modelo Vania Bludau, él era un admirador de la guapa señorita pero con lo sucedido lo pensará dos veces.

También te puede interesar: Corazón Serrano alista su repertorio para este 3 de julio en El Huaralino

“Yo fui a pedirle una foto, ella como que me vio estando en el personaje y dijo ‘put** qué asco’, esa es la impresión que me dio”, contó apenado Yeiner pues no se imaginaba a la modelo con esa actitud.

Me miró como diciendo ‘¿Quién eres tú?’, o ‘no quiero darte fotos’, y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y siento que le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice ‘¡No me agarres, no me agarres!, dijo el bailarín.

Yeiner dijo que la modelo le dijo que no la tocará por el tema del virus, sin embargo, minutos después vinieron personas de clase social alta y con ellos si se tomó fotos muy abrazada y cariñosa lo que desilusionó al bailarín.

También te puede interesar: Linda Caba es nuevamente captada en ‘privadito’ en una discoteca

Ante este cuestionable hecho, Samuel Suárez a través del portal Instarándula emitió un comentario. “Siento que este tema va dar mucha polémica (…) Vania tiene como que antecedentes de ser despectiva, de ser malcriada. Miss simpatía no es, definitivamente no es y más bien cae antipática, ahora discriminar (lo que alega el ‘ingeniero bailarín’) es muy fuerte”, dijo.

¡Lo dejaron en visto! Ingeniero bailarín ‘choteado’ por Melody

Otra vez lo chotearon al ingeniero bailarín y es que la popular cantante española Melody sería la causante de su desilusión.

Otro personaje de la televisión que le hace un desplante solo para tomarse una foto. Aparte de Vania Bludau que también lo ‘choteo’ Melody se ‘hizo la loca’ cuando le pidió una fotito.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era ‘El Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más, (…) Sentadita, no dijo nada, me pareció sorprendente su actitud pero dije de repente porque estoy sin uniforme no me reconoció”, dijo Yeiner Pinedo más conocido como el ingeniero bailarín.

MIRA TAMBIÉN: Carla Rueda ‘Cotito’ quería ser vedette