Samuel Suárez ‘chanca’ a Melissa por escuchar canciones cristianas: «No cambia lo que hiciste»

El comunicador Samuel Suárez le ‘dio con palo’ a Mellisa Paredes pues a raíz del roche del ampay con su bailarín de Reinas del Show la actriz se ha mostrado más fiel a las canciones y mensajes cristianos.

Al parecer ‘Samu’ no le cree nada a Meli pues en medio de un enfrentamiento legal con su aun esposo Rodrigo Cuba la ex conductora de ‘América Hoy’ ha compartido en diversas ocasiones su acercamiento a Dios y es que no era para menos al ser blanco de burlas y críticas tras el ampay que protagonizó y que según su esposo el ‘Gato’ Cuba fue el motivo de la destrucción de su familia.

Recientemente, Melissa Paredes hizo varias publicaciones relacionadas a Dios y a la religión; incluso imitó a Gisela Valcárcel al poner varias canciones del cantante cristiano Jesús Adrián Romero.

“Yo jamás voy a criticar a nadie por acercarse a Dios en los momentos difíciles, mis padres son pastores evangélicos, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen, respeto mucho la fe cristiana, pero en estos momentos, esos mensajes como que no encajan ¿no?”, señaló ‘Samu’ en Instarándula.

¿Parte del ‘show’ ?

Pues ‘Samu’ dio a entender que las publicaciones de Melissa se verían algo forzadas para aparentar un ‘cambio’ en su vida con frases reflexivas invocando a Dios.

“Quien realmente busca una comunión con Dios sincera en los momentos difíciles, no está posteando canciones ni está posteando versículos cuando nunca antes lo habías hecho. ¿Recién ahora sí, ahora que estás en un tema judicial? Si realmente quieres acercarte a Dios, no lo hagas público, al menos por ahora no”, dijo Suárez.

“Melissa, subir tus canciones de Jesús Adrián Romero no va a cambiar el concepto que tienen las personas de lo que hiciste. Pero sin embargo tú, si te acercas a Dios realmente con el corazón, tus actitudes se van notar sin necesidad de haber posteado cancioncitas, fotitos, versículos, que sea sincero”, finalizó.