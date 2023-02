Samuel Suárez ‘cuadra’ a Melissa Paredes en sus redes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Samuel Suárez representante del portal de entretenimiento Instarandula hablo sobre las palabras de Melissa al salir en sus historias.

Y es que al parecer la modelo se echa flores por salir en el contenido de la página dando a entender que por ella tiene seguidores.

Es así que Samuel puso en su sitio a la conductora de «Préndete».

También puedes leer: Melissa Klug apaga 39 velitas y lo celebra en familia

«La única que se pone a contar todas las historias de Instarandula para ver si hoy hablamos de ella”, empezó diciendo Samuel.

Además, afirmó que las prisas Instagram no se miden por el rating por ello «choteo» a la actriz.

“Aquí no nos manejamos por rating, no significa que sales tú y las vistas se disparan, las vistas son iguales siempre, la gente igual mira, no te preocupes que el hecho que salgas no quiere decir que funcionas”, arremetió Samuel.

Y por último Samuel le recomendó Melissa que no se crea la gran cosa pues en sus historias sale hasta Mayimbu.