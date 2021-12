Samuel Suárez dice que Yahaira está en modo Luciana porque “todo lo niega”

Compartir Facebook

El periodista Samuel Suárez también se dio espacio en ‘Instarándula’ para opinar del ampay entre el chileno Pancho Rodríguez y la salera Yahaira Plasencia. Sobre esta última, aprovechó en dejarle un recadito.

“Yahaira últimamente está en modo Luciana, todo lo niega ¿no? Solo falta que llore y que llame a la ministra”, dijo el creador de Instarándula tras escuchar que Yahaira negó una relación con el chico reality pese a las imágenes evidentes que se teje algo más.

“Cuando dos personas realmente son amigos de verdad y se encuentra y salen a pasear, quien comentó que la salsera tendría varios meses saliendo con el chileno. “Pancho y Yaha tienen tiempo, estos rumores de que salen juntos no es desde ahorita, ocurrió desde la época de la maletera” agregó el comunicador.

“Es cierto, a ver todo el mundo en ese entonces criticó a Pancho porque decía qué hace ahí, es un chico que no tiene perfil de escándalos, que no rompe reglas, es un sanazo, qué hace en la fiesta de Yaha. Cuando la policía interviene y lo encuentra a Panchito en la ducha con su cara de arrepentido, pero yo te apuesto que Pancho fue por Yaha, porque hay algo, hay un feeling especial, que si Yaha le decía métete a la maletera conmigo, lo hacía de todas maneras”, continuó ‘Samu’.

“Somos muy buenos amigos”, asegura Pancho tras ampay con Yahaira

Yahaira Plascencia y Pancho Rodríguez llevan muchos meses diciendo que solo existe una amistad entre ellos. Tras el ampay, se esperaba que de una vez por todas salgan a confirmar el romance que al parecer se ha formado, pero lejos de eso, volvieron al mismo discurso de siempre.

Pancho se pronunció tras ser captado cariñosito con ‘Yaha’, y dijo que existe una gran y profunda amistad entre ellos. “Lo que pasa es que con ‘Yaha’ somos muy amigos, nos queremos muchísimo, hay muchísimo cariño, respeto, admiración”, inició diciendo Pancho.

Parece que Yahaira no le da ‘bola’ a Panchito y por eso él no quiere confirmar que existirían saliditas entre ellos. El chileno, en todo momento, no dijo otra cosa que no fuera “amigos”, para definir su relación con Yahaira.

