Samuel Suárez le brinda su apoyo a Andrea San Martín: “Trata de ser la mejor mami posible”

Según el programa ‘Amor y Fuego’, la ‘ojiverde’ estaría negándole ver a su menor hija, Juan Víctor asegura que hará todo lo posible por ver a su pequeña.

El piloto escribió en su cuenta de Instagram que la mamá de su hija no le permite ver a la pequeña Lara: “Ahora no sé cuándo podré llevarme conmigo a mi hija y podré compartir con mi hijo nuevamente… ahorita estoy camino a casa y no sé qué respuesta darle sobre no llegar con su hermana”, decía en la publicación.

El programa de ‘Peluchín’ informó que Andrea San Martín no le permite ver a su hija pese a que el régimen de visitas se lo permite y que pondría como pretextos los resultados de la cámara Gesell, cuyos resultado no habrían sido favorables para Juan Víctor.

“Ella dice que por este tema no me la podría llevar. Yo tengo problemas más fuertes por las que no se la podría llevar, pero lo hago porque es su mamá”, indicó.

Además informó en su red social que Juan Víctor presentó una denuncia contra su ex pareja por maltrato físico hacia su menor hija y por violencia psicológica hacia su hijo por parte de la modelo.

