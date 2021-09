Samuel Suárez muy feliz de recibir su primera dosis de la vacuna: “Lo importante es estar protegidos”

Compartir Facebook

¡Emocionado! El popular ‘Instarándula’ contó a todos sus fans que recibió la primera dosis de la vacuna contra el virus a través de su Instagram.

Samuel Suárez contó cada detalle para todos sus seguidores cómo recibió su primera vacuna contra el virus. Y es que a través de sus historias de Instagram, el periodista reveló cómo fue el proceso de inoculación mostrándose muy emocionado.

“Ya con 34 años me llegó el turno de hacer mi colita. Llené mi ficha, y como pueden ver acá, los carritos están estacionados. Justo me comentaban que cómo era la Sinopharm, no hay muchos que se quieran vacunar, hay poca gente que realmente ha venido a ponerse esta vacuna”, comentó.

Además mostró las indicaciones que le decía la enfermera a la hora de aplicar la dosis: “Siempre hacen el tema de abrir el frasco nuevo para que tú veas todo. Ahí está”

El conductor fue en compañía de su papá, quien se mostró muy preocupado por el periodista: “Ahora nos toca quedarnos aquí, sentarnos a esperar 10 a 15 minutos a ver si hay alguna reacción. Mi padre siempre tan preocupado al acompañarme, lo importante es estar protegidos y cuidar a los nuestros”, concluyó.

