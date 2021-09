Samuel Suárez revela romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster: “Están en coqueteos bravos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El creador de ‘Instarándula’ reveló algunos recientes chismes de la farándula en su plataforma y soltó una bomba relacionada a los ‘guerreritos’.

Samuel Suárez estuvo respndiendo preguntas de sus seguidores en ‘Instarándula’, acerca de nuevas actualizaciones de la gente de ‘Chollywood’. Sin embargo, dado el enfrentamiento de los ‘guerreritos’ de Perú y México, los seguidores preguntaron por algún chisme de ese tema.

‘Samu’ decidió responder a la pregunta y revelar que Patricio Parodi no tiene nada con Rosángela Espinoza. A pesar de los juegos de miraditas, y el romance que quisieron armar en el programa, ‘Samu’ afirmó que no entre ellos no hay nada más que una amistad.

“Tengo un buen chisme, así que Flavia (Laos) siéntate por favor, tu agüita de azahar, contrólate…Saben que han estado vinculado a Patricio Parodi con Rosángela, pero ahí no pasa nada”, inició diciendo ‘Samu’.

Luego de pedirle a Flavia Laos, la ex de Patricio Parodi, que respire hondo por la noticia que va a soltar, ‘Samu’ soltó la bomba. El periodista dijo que ‘Pato’ no tiene nada con ‘Rous’, pero con Luciana Fuster, sí.

“Dicen que Patricio Parodi estaría en unos coqueteos bravos con Luciana Fuster, así que vayan olvidándose de vincularlo con Rosángela, porque por ahí no es la cosa y yo sé por qué se los digo”, reveló finalmente Samuel.

Además: Deyvis Orosco: Cassandra Sánchez mostró las primeras imágenes de su pancita

‘Guerreros México’ apabulló a ‘Esto es guerra Perú’ en el duelo ocurrido en tierras aztecas. Lamentablemente para los peruanos, el equipo comandado por Patricio Parodi perdió los dos días y el puntaje final terminó 2500 México a 1000 Perú.

“Este quiero peruano la viene peleando hace muchísimo tiempo, buscando entretener a la familia peruana, y hay unos fans maravillosos en Perú, y a ellos nos debemos. Ellos son el alma, el corazón del programa, muchas veces nos critican, pero finalmente nos empujan a tomar este tipo de desafíos. Nos vamos con la frente en alto, porque lo dejamos todo en la competencia. Estamos de pie a siempre mirando al cielo”, dijo Gianpiero Díaz.

En la parte final, los conductores peruanos decidieron retar a los de ‘Guerrero México’ para que vengan a nuestro país y tengan una revancha en los estudios de América Televisión.

En ese instante, los competidores de México no dudaron en aceptar el reto y prometieron dar pelea tal y como se hizo en su país.

Mire también: Le dicen ‘Judas’ a Nicola por darle un beso a Johanna San Miguel