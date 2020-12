‘San Butrón’ sobre la interna de Alianza Lima: “No soy papá de nadie”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El último martes, Alianza Lima anunció la salida de uno de sus referentes, Leao Butrón. El guardameta no dudó en dar su descargo contra la interna del club íntimo.

“Junto a Rinaldo y Alberto hablamos en vestuarios sobre los actos de indisciplina, pero yo, en lo personal, no soy papá de nadie. Se habló varias veces. Han pasado 31 días y sigo en blanco, con tristeza y bronca”, dijo el arquero a un medio local.

También puedes ver: Deyvis Orosco reflexiona: “Tenemos que recibir el 2021 celebrando la vida”

Además, sobre su salida de club victoriano, Butrón dijo lo siguiente: “Estoy seguro de que todos no quieren irse así, pero ante esta situación complicada aparecen otros factores y hay que respetarlos. Solo quiero estar apoyando”.

El arquero también confesó que Alianza Lima venía con problemas desde hace tres años. “Yo con mucho respecto y por el bien de club: desde final de 2017 ya veníamos cometiendo errores, pero los buenos resultados lo ocultaron”, contó.

También puedes ver: ¡La mejor cábala de Año Nuevo! 7 poses sexuales para recibir las mejores energías

“En la recta final no nos recuperamos, no podíamos ganar un partido. Para mí, nos dimos cuenta que peleábamos la baja cuando estábamos 2-0 ante Huancayo”, indicó.

Finalmente, Butrón también hizo mea culpa por el descenso de Alianza Lima, el club de sus amores. “Yo estoy muy triste, pero todos los días me pregunto en qué me equivoqué. Y no en la parte deportiva”, agregó.

MIRA TAMBIÉN: Robaron calzoncitos amarillos y rojos para venderlos en Año Nuevo