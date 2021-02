San Juan de Miraflores: Joven se tira de mototaxi para evitar secuestro

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Vivió una pesadilla. Una joven estudiante no dudó en arrojarse de un mototaxi en marcha al darse cuenta que iba a ser víctima de un secuestro en San Juan de Miraflores.

Producto de su valiente acción, la muchacha terminó con varias heridas en los brazos y piernas, mientras que el delincuente logró darse escapar. En la denuncia que presentó en la comisaría, la víctima señaló que los hechos ocurrieron la noche del lunes cuando abordó el mototaxi cerca del parque 28 de julio para dirigirse a su casa que se encuentra en la avenida Belisario Suárez. Las sospechas comenzaron cuando el chofer tomó una ruta distinta.

Entérate de más: Quería matar a expareja con cuchillos de cocina

“Al preguntarle por qué lo hacía, me dijo que más adelante iba a doblar. Dentro de mis nervios pude memorizar la placa que estaba pintada en el asiento. Era 9498-SF”, refiere.

Los minutos corrían y al ver que el vehículo avanzaba por un lugar oscuro y desolado conocido como ‘el bosque’, la muchacha cogió la soguilla de la puerta, la abre y se lanza a la pista. “En ese momento no me importó las heridas ni el dolor, me levanté y corrí en dirección opuesta.

Mira también: San Juan de Lurigancho: Malditos desvalijan a ‘boticaria del pueblo’

La moto no se detuvo, al contrario aceleró y escapó con rumbo desconocido”, detalló la agraviada que no se sintió a salvo hasta llegar a una panadería, donde una joven la ayudó a comunicarse con su familia. Tras acudir a la Policía, la víctima, que terminó ensangrentada y con la ropa destrozada, confirmó que la placa que anotó era falsa.

el dato

Sobre las características del vehículo, este era de color amarrillo y negro. “Momentos antes de lanzarme pensé en todos mis seres queridos, quise seguir viviendo. De ahí saqué fuerzas”, exclamó.