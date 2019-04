San Juan de Miraflores: Mató y quemó a joven con gasolina

La apuñaló varias veces en el pecho, cuello y quemó su cadáver con litro y medio de gasolina. Así lo confesó Aguenor Abelardo Coica Verano (38) ‘Pela’, asesino de Silvia Rosmery Moreno López, joven madre de familia hallada muerta calcinada dentro de la vivienda del sujeto en San Juan de Miraflores.

La sorprendió con chibolo

Con total frialdad, Aguenor Coica, confesó antes los agentes de la DIVINCCO de la Dirincri, cómo acabó con la vida, de quién él afirma era su pareja. “Cogí el cuchillo y le di dos o tres veces en el cuello. Ella cayó en el sillón. Yo me puse a tomar y me quedé dormido”, relató el feminicida de treinta y ocho años que dijo estar arrepentido por lo ocurrido. “Yo no quería matarla pero ella me atajó. Yo la descubrí teniendo relaciones con un chibolo. Lo quise matar con el cuchillo pero se fue de mi casa”, agrega.

GASOLINA DE SU MOTOTAXI

‘Pela’ refiere haber esperado hasta la madrugada para deshacerse del cadáver de la muchacha. “Vino mi sobrino a dejarle la comida a mi papá. Le pedí que regrese luego. Entonces envolví el cadáver con unas frazadas y lo escondí en el pasadizo de las escaleras. Saqué la gasolina de mi mototaxi. Litro y medio y la rocié en ella”, añade el feminicida que dijo sostener una relación de cuatro meses con su víctima. Como parte de su confesión ‘Pela’ negó conocer dónde está su padre, desaparecido desde la semana pasada. “A él creo que ha venido a sacarlo mi hermano. Está ciego, sordo. Mi papá paraba arriba, no bajaba.

El dato

“Yo solo cometí el crimen”, refirió el sujeto puesto a disposición de la Fiscalía, la que podría pedir para él la máxima pena por el delito de Feminicidio.