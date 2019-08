San Martín de Porres: ¡Destrozos en posta médica por una cita!

GIANCARLO ANDÍA

Un grupo de personas causaron destrozos en el interior de la posta médica ‘Libertadores’, en San Martín de Porres. El incidente se habría originado porque una mujer perdió el turno de su cita, ello provocó la ira de sus supuestos familiares, quienes atacaron el establecimiento, golpearon y, presuntamente, robaron a un joven nutricionista que intentó calmar la situación.

Sucedió el pasado jueves, al mediodía, cuando, según testigos, la paciente reclamó airadamente por no ser atendida. Después causaron destrozos en el local. “Se fueron contra el consultorio de Medicina General, donde rompieron los vidrios de las ventanas. Igual pasó con el área de recepción y archivos. Usaron unas muletas para dañar todo”, relata la doctora María Esther Puell Barrientos, jefa del centro de salud.

FUERA DE CONTROL

El joven nutricionista Oscar Calvo intentó controlar la situación, pero, sus compañeros grabaron cómo fue agredido por la turba. “Él reclamó porque le quitaron su celular. Entonces, cuatro sujetos se le van encima y le golpean. Ha gritado por auxilio. Algunos pacientes salieron en su ayuda”, exclamó otra trabajadora.

SE ARMA LÍO

El director adjunto de la Dirección de Salud-Lima Norte, doctor Juan Ortíz Fernández, confirmó lo ocurrido. “Lamentamos que se haya reaccionado así. Atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, a un promedio de 10 mil personas al año. Son solo cuatro médicos y cinco especialidades. Nos dicen que uno de los agresores rastrilló un arma delante del personal y pacientes. Hemos denunciado en la comisaría de Sol de Oro”, expresó la autoridad.

“NO ME QUISO ATENDER”

Ante la presencia de la prensa, la paciente sindicada de provocar el alboroto llegó a la posta. Se trata de Evelyn Lugo Reyes, de 34 años, que dijo haber sido discriminada por el personal médico.

“Es mentira que me haya ido varias horas. Hice mi cola para sacar turno desde las 8 de la mañana y esperé hasta las 10:30 de la mañana. Como tuve mareos, fui a tomar desayuno. Regresé a los cinco minutos y me dijeron que ya me habían llamado. La doctora hablaba por su celular, no me quiso atender. Yo solo necesitaba un documento de referencia que me piden en el hospital Cayetano Heredia, para operarme”, contó.

Lugo también desmintió el robo del celular, menos que los agresores del muchacho sean miembros de su familia. “Unos jóvenes que esperaban su turno salieron a reclamar porque me vieron mal ante su indiferencia. Son unos niños. Nadie tenía armas o fierros para destrozar los vidrios de las ventanas”, afirmó.

EL DATO

A cincuenta metros del centro de salud, se encuentra un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional. Según los doctores, al momento de pedir apoyo, solo había una mujer policía, que poco pudo hacer ante la situación.