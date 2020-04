Compartir Facebook

Cinco hermanitos salvaron de morir en un incendio y explosión de balón de gas que destruyó toda su vivienda en San Martín de Porres. El fuego se habría iniciado porque una de las menores manipuló fuego para preparar algo para comer, propagándose todo por la gran cantidad de material reciclado que se guardaba en la casa, donde otras cinco familias viven en condición de pobreza extrema.

“Lo hemos perdido todo”

Los hechos ocurren hacia las 11 y 30 am del viernes, cuando en segundos el fuego empieza a consumir la vivienda ubicada en la Mz. C, lote 05 del asentamiento humano cerro Santa Rosa. «Lo he perdido todo, los víveres que recién había comprado para la cuarentena. Mis bebés estaban dentro, no tenemos donde ir», contó desesperada María Eugenia del Carmen Palomino Mamani de 25 años, madre de cinco niños. La explosión de un balón de gas hizo creer a los moradores lo peor, al creer que los niños estaban dentro del inmueble.

Menor salvó a bebé

En un primer momento vecinos de Santa Rosa dijeron que dos hijas de la mujer jugaban con fuego cuando se prende un colchón. Luego la misma progenitora, contó que sus pequeñas intentaron preparar algo para comer. «Mi niña de 5 años sacó al bebé recién nacido de su cuarto para salvarlo», agregó María Eugenia.

Por lo alejado del lugar, los propios vecinos tuvieron que unir fuerzas para apagar el fuego y poner a salvo a más de diez menores de los alrededores.

En la calle

El inmueble es ocupado por otras cinco familias que también quedaron en la calle. «Hemos perdido todo. ¿Dónde vamos a pasar el Estado de Emergencia?, nos vamos a contagiar y no podemos cuidar a nuestros niños», dijo un miembro de la familia Flores Alaña.

El dato

No es la primera vez que ocurre un incendio en este sector de difícil acceso en San Martín de Porres. Los agraviados piden apoyo de la Municipalidad distrital con víveres y refugio.