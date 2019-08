San Martín de Porres: Mamita sale a fiesta y la encuentran muerta

Giancarlo Andía

El último sábado; Romy Alexandra Soto Palma salió de su casa en San Martín de Porres diciendo que iba a una fiesta, sin embargo luego de varias horas su familia no tuvo noticias de ella. Como último recurso en la búsqueda, su madre y tío ayer fueron a la Morgue de Lima, donde encontraron su cadáver tras varios días de desaparecida.

Arrollada por un camión

“Nos dijeron que la reportaron como víctima de un atropello en Pro, pero no se le pudo identificar porque no tenía sus documentos ni objetos de valor. Aun me cuesta creerlo”, cuenta su madre Lucy Palma. Según lo dicho por la Policía a los deudos, la madrugada del domingo, Romy esperaba embarcarse en un paradero cuando es arrollada por un camión conducido por un chofer ebrio. Al no contar con sus pertenencias fue internada a la morgue como N.N.

Piden investigación

“¿Ahora que le decimos a sus dos hijos?, ellos la siguen esperando en casa. No vamos a parar hasta conocer cómo murió, pedimos investigación. Si es cierto que se detuvo a una persona o no”, relata otro deudo. Romy trabajaba en una fábrica de textiles en Los Olivos.

El dato

El fin de semana la víctima, habría accedido a salir aprovechando su primer día libre. Ahora la Policía investiga las extrañas circunstancias de su muerte.