San Martín de Porres: Mujer tira a perro desde quinto piso de vivienda

GIANCARLO ANDÍA

Indignación e impotencia sienten los vecinos de la asociación Los Nísperos, en San Martín de Porres, luego que el último lunes una mujer arrojara a un pequeño perro desde el quinto piso de una vivienda y provocara la muerte del animalito.

“Sí, lo boté pero no lo maté”, fue la frase que no dejaba de repetir Leydi Chujutalli Cenepo, que aceptó haber maltratado de esa manera al pequeño can.

Sin embargo, Katy Vargas, vecina y testigo de los hechos, contó que pasadas las 11 de la mañana escuchó un fuerte golpe, luego los quejidos del animalito.

“El perro tenía todos los huesos rotos. Con las justas se arrastró hasta la pista. Estaba todo ensangrentado. Por más que quise llamar a un veterinario, murió a los pocos segundos”, relató la muchacha.

“ES PROBLEMÁTICA”

Otra vecina, Eliza Espinoza, afirmó que la señora Lady siempre se mostró agresiva con el animal. “Es problemática. Renegaba porque el perro entraba a la casa y subía hasta su piso, pero cuando le dije para sacarlo, ella se negó. Quería tenerlo ahí”, aseguró

PELOTEAN DENUNCIA

Vecinos de los Nísperos contaron que no recibieron el apoyo de la Policía cuando fueron a denunciar el caso de maltrato animal. “Nos han peloteado. Pese a que está penado matar a un perro, no nos orientaron con los procedimientos”, sostuvieron.

Al final, Chujutalli Cenepo fue denunciada. Pero sus vecinos dicen que se está escondiendo tras ser buscada por la Policía y medios de comunicación que llegaron a cubrir lo ocurrido.

EL DATO

Los restos del pequeño can fueron enterrados en el parque del vecindario. “Oso” y “Chato”, dos mascotas que salían a jugar con él, suelen ir al lugar pensando que verán una vez más a su compañero.