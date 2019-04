San Martín de Porres: Su ex la quiso matar delante de su hijo

Un sujeto tiene prohibido acercarse a su pareja, sin embargo se burla de la ley para maltratarla cuando le da la gana. Gianfranco Venegas Cotillo (30) se encuentra libre para terror de Anya Cerrón (26), que teme ser una nueva víctima de feminicidio.

INCESANTE ACOSO

En el 2016, la mujer denunció por agresión física y psicológica a su ex. Pero no es hasta el 2017 que logró obtener una orden de restricción para que él no se le acerque.

Al sujeto no le importó ello, pues siguió con las agresiones y acoso a la muchacha. “Un papel no garantiza que yo siga viva. Tengo miedo. Mi hijo no va al colegio porque él lo puede agarrar y agredirme. Ya los vecinos fueron testigos de sus maltratos”, explicó la aterrada madre de familia.

CASI LA AHORCA

El miércoles de la semana pasada, Gianfranco Venegas, llegó hasta la casa de su ex conviviente en San Martín de Porres. “Me tenía sentada en el mueble, sus manos en mi cuello. Me quiso matar frente a nuestro hijo y no le importó nada”, contó la joven que vive una pesadilla.

Un vecino de Anya tuvo que abrir a patadas la puerta de la vivienda de la chica para evitar que sea asesinada por el desquiciado hombre.

A fin de tener pruebas, parte de la agresión fue grabada por la víctima. Pero, ella reclama por no contar con resguardo policial. “Tengo miedo que tal vez me pase algo a mí porque mi hijo no tendrá con quien quedarse”, exclamó.

EL DATO

Hasta la fecha, y pese a sus amenazas por mensajes en Facebook y celular, Venegas continúa caminando libre por las calles.