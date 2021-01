San Miguel: Asaltan lavandería cerca de municipalidad

Compartir Facebook

Un delincuente armado, que vestía una prenda de la Policía, y su cómplice atacaron a la trabajadora de una lavandería para robar, en un minuto, el dinero y la caja registradora del local, además de sus pertenencias. Paradójicamente, el negocio se encuentra ubicado a la espalda de la Municipalidad de San Miguel.

El atraco ocurrió la tarde del jueves en el jirón Arica cuando el pistolero de unos 40 años llegó hasta el negocio. “¿Cuántos kilos le puedo traer?, ¿cinco kilos cuánto sería?”, consultó el hampón a la encargada para luego mirar a la calle en busca de su cómplice.

GORRA DE POLICÍA

Ni la presencia de un niño hizo al delincuente cambiar de opinión, pues esperó que el menor y el adulto que lo acompañaba salieran del establecimiento y, sin dejar pasar más tiempo, sacó el arma de fuego que tenía escondida en la cintura y debajo de la ropa. Sin embargo, la prenda que más destacaba era la gorra con el logo de POLICÍA, que usaba para cubrir su rostro.

“¡Quédate ahí, porque si no te mato!”, amenazó el delincuente mientras apoyaba su cuerpo al mostrador para que desde el exterior nadie sospechara lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el cómplice del sujeto saltó el mostrador para llegar al lugar donde estaba la empleada que, de lo más aterrada intentó persuadirlos para que no le roben su celular. “Está malogrado, por favor soy solo una trabajadora”, les rogaba.

CÁMARAS

Obligada, la muchacha no tuvo otra que decirles dónde estaba el dinero. Los facinerosos lo tomaron y salieron corriendo. Todo el asalto quedó registrado por la cámara de seguridad del establecimiento. El palacio municipal de San Miguel está ubicado a espalda de la lavandería. Pese a ello, la zona es considerada peligrosa por la presencia constante de hampones armados que llegan en autos, motos lineales o a pie.

El dato

Diario Karibeña se comunicó con los encargados del local, pero ellos prefirieron no declarar. “La Policía nos ha pedido que no, para no entorpecer la investigación”, dijeron.

