San Miguel: sujetos agreden a serenos que no los dejaron jugar fulbito

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La pandemia por el coronavirus siguen en nuestro país, al parecer estos vecino de San Miguel no estarían al tanto de ello. Según los informes de los serenos algunos jugaban sin mascarillas y sin el cuidado respectivo.

Los agente del Serenazgo de San Miguel tuvieron que actuar pese a los ataques, ellos fueron víctimas de dos sujetos que los agredieron e insultaron solo porque no les dejaron jugar fulbito.

MIRA TAMBIÉN: Korina Rivadeneira cuenta nueva crisis materna: “Fue fuertísimo»

“No me recomiendes, tú no eres mi papá, ándate a tu casa, no es tu trabajo, eres un acomplejado igual que todos los serenazgos están fumados, vienen todos drogados acá”, dijo uno de los vecinos del distrito de San Miguel, quien habría ido a realizar deporte en medio de la pandemia.

MIRA TAMBIÉN: Rodrigo González hace tremendo anuncio sobre Jossmery Toledo

Los serenos de la Municipalidad de San Miguel dieron detalles de la intervención donde incluso fue necesaria, la intervención de dos patrulleros para detener a los infractores.

“La primera persona que lo insulta es un comandante de la Policía en retiro. Se llama Ricardo León La Torre. Reclama porque lo intervenimos”, dijo uno de los agentes del Serenazgo de San Miguel.

MIRA TAMBIÉN: ¡Lo predijo todo! El increíble acierto de ‘Hayimy’ sobre la actualidad del país

SEGUIMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

Como un «recordaris» para estos infractores de San Miguel, se informa un «ayuda memoria» a la población.

De acuerdo a lo que el presidente Martín Vizcarra aseguró, los domingos ya no habrá inmovilización social obligatoria durante el mes de septiembre. Ojo, con ciertas restricciones.

MIRA TAMBIÉN: Agresor de sereno en Miraflores era el “ex engreído” de Gisela Valcárcel

“Este domingo van a poder atender el comercio, van a poder salir con las restricciones que sabemos todos, del distanciamiento social, uso de mascarillas y protectores faciales”, dijo el presidente.